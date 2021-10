Ayuntamiento de Marbella pone en marcha en la Feria de San Pedro una campaña contra agresiones machistas

Para ello se desarrollarán varias actuaciones, que comenzarán este próximo viernes en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, con una charla taller dirigida a alumnos de cuarto de ESO de los institutos sampedreños.

En la charla intervendrán la doctora en medicina adjunta de la Unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol y autora del Protocolo Andaluz de Actuación Sanitaria desde el Ámbito de Urgencia ante la Violencia de Género y del Protocolo de Atención en casos de Agresiones Sexuales y Sumisión Química del centro hospitalario, Carmen Agüera, y la supervisora de enfermería y referente en violencia de género de dicho complejo sanitario, Yolanda Jiménez.

Ambas disertarán sobre la sumisión química y los abusos sexuales con el objetivo de que los alumnos aprendan a reconocerlos, incidiendo en la prevención y la sensibilización contra las vejaciones a las mujeres.

También se volverá a contar con un 'punto morado' en la calle Marqués del Duero, donde el personal técnico de la propia delegación repartirá una guía dirigida a la ciudadanía, que incluye qué hacer si eres víctima de algún tipo de violencia machista, recursos de interés a nivel local, autonómico y nacional en relación con estos delitos, recomendaciones sobre prevención e información de cara a intervenir en este tipo de situaciones, incluyendo datos sobre sumisión química, así como mensajes de disuasión directos a los propios agresores, y pulseras con mensajes de sensibilización con lemas como 'Acosar no es ligar', 'No es no' o 'Nada justifica la agresión sexual'.