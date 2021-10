Teorías de la conspiración y bulos sobre el apagón de Facebook, WhatsApp e Instagram

Un supuesto hackeo por parte de China o vídeos descontextualizados para sembrar el caos son algunos de los bulos y teorías de la conspiración más virales que se han difundido después de que el pasado 4 de octubre, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger sufrieran un apagón a nivel global.

Aunque las aplicaciones estuvieron inactivas alrededor de siete horas, cuando esto ocurrió ya eran varias las teorías conspirativas así como los bulos que estaban circulando, algo habitual en las situaciones de confusión y ausencia de respuestas.

Bulos sobre el apagón de Facebook Cedida

La teoría de que WhatsApp, Facebook e Instagram habían sido hackeados

Las aplicaciones propiedad de Facebook dejaron de funcionar hacia las 18:00 horas (horario peninsular de España) y aunque durante las primeras horas se desconocía el origen del fallo, varios usuarios lanzaron en Twitter afirmaciones sobre la causa que provocó el apagón a nivel global.

Uno de los tuits más virales es el que publicó la cuenta @AnonymusNews_ asegurando que WhatsApp, Facebook e Instagram habían sido hackeados y que se estaba “extrayendo información y conversaciones de alta confidencialidad de gobernantes a nivel mundial”. De hecho, tal y como indicó Mikael Thalen, redactor de tecnología de la compañía estadounidense The Daily Dot, “Anonymous” fue tendencia en Twitter debido a las afirmaciones que aseguraban que ellos eran los responsables del corte de Facebook.

La teoría de que WhatsApp, Facebook e Instagram habían sido hackeados Cedida

Para empezar, como ya explicamos en Maldita Tecnología, no hay pruebas de que las cuentas de Twitter que se hacen llamar con este nombre sean "oficiales" de Anonymous. Además, según el comunicado emitido por Facebook, el corte se ha ocasionado por “un cambio en la configuración de los routers troncales que coordinan el tráfico de la red entre los centros de datos” y que causó "problemas que interrumpieron esta comunicación”. “Queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso”, señalan.

Pero no sólo la compañía no menciona ningún hackeo como origen del fallo. Tal y como hemos explicado en Maldita Tecnología, también los expertos apuntan a un error en el registro de dominios o DNS y a una tecnología llamada Border Gateaway Protocol (BGP, por sus siglas en inglés). Es decir, como explican los especialistas, puede que se produjese alguna modificación en el protocolo BGP o en la configuración del DNS al liberar alguna actualización interna y esto fue lo que provocó el apagón.

La teoría del hackeo también la extendió el usuario @CaptainNasdaq que, como podemos ver en esta versión de su tuit archivado en WayBack Machine, se cambió su foto de perfil y nombre de usuario a “Blomborg”, adquiriendo una apariencia muy similar a la de la compañía estadounidense Bloomberg.

La teoría de que WhatsApp, Facebook e Instagram habían sido hackeados Cedida

Con esta identidad, difundió que Facebook había “revelado” que los fallos en sus servicios los habían causado “un grupo de piratas informáticos chinos”. Aunque en un mensaje posterior indicó que “era una broma”, su publicación ya posee más de 4.000 retuits y 6.000 “me gusta”. Como decimos, no hay ninguna prueba que indique que el apagón se haya producido debido a un hackeo ni tampoco en el comunicado de Facebook antes mencionado la compañía "revela" que el corte se deba a un ataque de "piratas informáticos chinos". The New York Times asegura haber hablado con trabajadores internos de la compañía que niegan que el corte se deba a un ciberataque.

Una caída de drones que no ha provocado el fallo en los servicios de Facebook

Otro de los bulos que se han viralizado después de que las aplicaciones de la compañía dejasen de funcionar es un vídeo en el que se ve cómo varios drones caen al suelo en China. Aunque algunos mensajes lo vinculan con el fallo en el sistema de Facebook, es un bulo y como te hemos contado en Maldita.es el vídeo circula en internet desde al menos dos días antes. Según ha informado VICE, citando al medio chino Henan TV, el vídeo fue grabado el 1 de octubre sobre un centro comercial en la ciudad china de Zhengzhou.

Una caída de drones que no ha provocado el fallo en los servicios de Facebook Cedida

Las capturas que afirmaban que WhatsApp, Facebook e Instagram no funcionarían durante tres días

A las pocas horas de producirse el apagón de la compañía, comenzaron a circular en varios tuits una captura de pantalla que afirmaba que WhatsApp, Facebook e Instagram "no funcionarían durante 3 días consecutivos". El diseño del artículo que se muestra en la captura difundida coincide con el contenido publicado en el portal iProfesional.com. En la actualidad el titular de la web es "Caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram: los servicios volvieron a funcionar" y existe una versión archivada del contenido en el que el titular era: "Caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram: no funcionan".

En todo caso, los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram volvieron a estar disponibles después de unas siete horas desde el apagón inicial, tal y como anunció el CTO de la compañía a través de Twitter.

Las capturas que afirmaban que WhatsApp, Facebook e Instagram no funcionarían durante tres días Cedida

Si te ha llegado alguno de estos bulos o teorías de la conspiración y quieres que lo verifiquemos, puedes enviárnoslo a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19).