Professors associats de la UV demanen per carta a tres ministres autorització per a aplicar "el conveni fantasma"

Així, des d'aquest col·lectiu reclamen als titulars d'aquestes carteres -María Jesús Montero, Yolanda Díaz i Manuel Castells- "l'autorització, d'una vegada per sempre, perquè es faça efectiu el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes".

En la missiva, els firmants recorden que les condicions laborals i salarials del PDI Associat són "indignes i miserables (en el sentit etimològic de la paraula) i reclamen que el conveni d'universitats, que va ser presentat quatre dies de les eleccions generals del 2019 i de les autonòmiques valencianes d'aquell any, continue sense aplicar-se".

Calculen que açò provoca que el professorat associat "ha deixat de percebre, en aquests tres anys i mig (des de la finalització de la vaga indefinida del 2018, amb un acord amb la UV, més els augments retributius que suposaven el conveni col·lectiu), les quantitats següents: contracte de 6+6 (18 crèdits) 5.919,22 euros; contracte de 5+5 (15 crèdits) 4.932,52€; contracte de 4+4 (12 crèdits) 3.945,20?; contracte de 3+3 (9 crèdits) 2.959,27€".

La carta va acompanyada de les missiva que s'han creuat entre les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat i els ministeris d'Universitats i d'Hisenda.

A més, s'adjunta la resposta de la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, a la queixa presentada davant el Síndic de Greuges per integrants del col·lectiu del professorat associat on explica que la Generalitat ha consignat en els exercicis pressupostaris de 2019, 2020 i 2021 les quantitats necessàries per a fer front al pagament dels augments retributius que contempla el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes.