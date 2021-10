PP exige a Compromís que no haga alcalde al edil de Catadau que apoyó en una carta a un condenado por violencia machista

En 2019, Bono se presentó con una candidatura independiente a las elecciones en las que fue la segunda fuerza más votada por detrás del PP. En el pleno de investidura Independents per Catadau dieron sus votos a Compromís -sin haber pactado con ellos-, lo que permitió que llegara a alcalde el candidato de la coalición valencianista, Héctor Roig. Compromís e Independents alcanzaron un pacto de gobierno posteriormente y acordaron turnarse en el mandato dos años cada uno.

En la misiva que llevó a su expulsión del PSPV, Bono defendía que el hombre que apuñaló a su mujer y fue condenado por homicidio en grado de tentativa a siete años y medio de prisión, "ha observado, hasta el momento de la comisión de los graves hechos que motivaron su ingreso en el Centro Penitenciario donde actualmente se encuentra internado, una conducta ejemplar, sin haber protagonizado nunca ningún altercado o conducta impropia".

También defendía "el arraigo que tanto él como su familia tienen en la población, donde son respetados y apreciados por sus habitantes, hasta el punto de haber recibido numerosísimas muestras de apoyo para superar el duelo producido por el reprobable hecho cometido".

El hasta ahora alcalde por Compromís, Héctor Roig, ha indicado a Europa Press que consideran que la carta iba dirigida a la familia del agresor y que no suponía un apoyo al condenado "de ninguna manera".

Además, ha remarcado que en el seno del gobierno municipal -del que Bono ha formado parte como vicealcalde hasta que previsiblemente sea elegido este jueves- se han llevado a cabo "muchas iniciativas en el ámbito de la igualdad y la lucha contra la violencia machista", que se han impartido formaciones a la Policía Local y que se ejecutan los fondos del Pacto contra la Violencia Machista.

PP: "COMPROMÍS SERÁ CÓMPLICE"

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha exigido a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que impida que la formación de la que forma parte (Compromís) apoye a Bono, y ha asegurado que si lo vota, "será cómplice de la defensa que este señor hizo en su momento de un condenado por violencia de género".

Para Bastidas, si Compromís apoya a Bono "todas sus palabras sobre violencia de género serán papel mojado". "Oltra tiene que dar un golpe en la mesa y prohibir a sus dirigentes este apoyo. La sociedad nos pide a los políticos firmeza en la lucha contra la violencia de género y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo", ha asegurado Elena Bastidas

"Si no se retira este apoyo en Catadau, nadie se va a creer que Compromís defiende a las víctimas de violencia de género. Oltra tiene en sus manos evitar que vivamos ese bochorno en un municipio de la Comunitat Valenciana. No hay excusas, o estamos con las víctimas y demostramos firmeza en su defensa, o la sociedad valenciana no entenderá que el Consell mire hacia otro lado en este asunto", ha denunciado.

OLTRA: "EL CONSELL NI QUITA NI PONE ALCALDES"

Precisamente sobre esta cuestión ha respondido Oltra en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. La vicepresidenta ha indicado que no trata asuntos de partido cuando ejerce como portavoz del Consell y ha remarcado que el ejecutivo valenciano está "enfrentado a las actitudes machistas y al lado de las víctimas pero que "no va a hacer nada mañana" ya que "ni quita ni pone alcaldes".

El pasado viernes, en la anterior rueda de prensa tras el Pleno del Consell, Oltra remarcó que el marco en el que se tiene que situar una sociedad democrática avanzada es "el rechazo a las actitudes machistas, a la violencia machista, estar al lado de las víctimas y enfrentarse a los agresores".