Una placa a Guillén de Rohán en Tordesillas de Patrimonio Nacional ensalza la profesión de aparejador en España

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira Rodríguez; el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz Corma, y el presidente del Consejo Autonómico de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, Jesús Eliz Cantalapiedra, han participado también en este acto con el que Patrimonio Nacional quiere ensalzar la figura del aparejador en España.

La placa ha sido instalada en el exterior del muro sur de la Capilla de los Saldaña, junto al hueco donde se ha documentado la existencia de una lápida dedicada a Guillén de Rohán.

En ella se reproduce la inscripción documentada por Antonio Ponz en 1783, antes de que la piedra sepulcral fuera expoliada: "Aquí yace Maestre Guillem de Roam, Maestro de la iglesia de León y Aparejador de esta capilla que Dios perdone, et finó a VII de diciembre año de mil et CCCC et XXX et un años".

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha destacado "este reconocimiento a una profesión que desde tiempos inmemoriales ha permitido levantar y conservar monumentos tan destacados como este monasterio", y ha asegurado que "es un honor reponer hoy el daño causado por el expolio y devolver a la memoria colectiva la figura de este insigne maestro de obras y aparejador".

Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira Rodríguez, ha hecho público el "orgullo de que Patrimonio Nacional haya pensado en la localidad para este reconocimiento, ya que da buena cuenta de la importancia que tuvo a lo largo de la historia", a la vez que ha incidido en que el reconocimiento a Guillén de Rohán como ilustre figura ha llevado a que el propio municipio cuente con una calle en su honor.

Además, el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz Corma, ha asegurado que con esta placa se expresa a Guillén de Rohán el agradecimiento de los cientos de miles de profesionales que, después que él, han ejercido la profesión.

"Una profesión de servicio a la sociedad, cada vez más reconocida y apreciada por los ciudadanos y en la que confiamos que seguirá escribiendo renglones y renglones de historia, a lo largo de los siglos venideros", ha añadido.

DESTINO DEL REALEJO Y DEL VIRGINAL

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha explicado que el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas "será el destino" del llamado realejo de la reina Juana y del virginal de 1579, los dos instrumentos que la institución trasladó al Palacio Real de Madrid en agosto de 2020 para su restauración.

De la Cueva ha confirmado que estas piezas históricas están "en pleno proceso de restauración" y espera que en cuanto terminen puedan retornar a Tordesillas, y ese será su destino. "Somos perfectamente conscientes de la importancia de los instrumentos para Tordesillas y pretendemos devolverlos en mejor estado para que podamos disfrutarlos desde aquí", ha prometido.