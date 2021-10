Gurelur critica que la CHE va a producir "graves e ilegales" afecciones ambientales en el río Ega

En un comunicado, la asociación ha señalado que "las actuaciones previstas contemplan la eliminación masiva de árboles, con la excusa de estar secos y/o con riesgo de caída; la eliminación de la vegetación de las orillas, el perfilado de los taludes, excavaciones y rellenos de gravas, además de la invasión de cauce y destrucción de los fondos del río por las destructivas maquinarias pesadas que van a utilizar para las obras". Además, ha añadido que el proyecto contempla también la quema de vegetación que se elimine, "lo cual es una auténtica barbaridad y más en los tiempos que corren".

Según ha explicado, "las zonas afectadas por este proyecto forman parte de una Zona de Especial Conservación (ZEC) en el seno de la Red Natura 2000, por lo que el proyecto debería adecuarse a la normativa que regula las actuaciones en espacios protegidos, cosa que el proyecto no recoge en ningún momento". "Tal es así, que en la documentación presentada por la CHE no viene ni una sencilla lista de las especies protegidas que se hallan presentes en el río, ni las afecciones que se van a causar, ni mucho menos las medidas preventivas y correctoras a desarrollar para evitar las afecciones que este proyecto va a ocasionar en este enclave tan sensible", ha dicho.

Gurelur ha comentado que "el río Ega, al igual que el resto de los ríos, acoge una importante variedad de fauna ligada a estos ecosistemas, a la que hay que añadir las que utilizan los ríos para su alimentación y descanso, además de ser de vital importancia para las aves en sus viajes migratorios". "La eliminación de sus valores ambientales por estas actuaciones está motivando que las especies ligadas a los cauces fluviales se estén rarificando, cuando no desapareciendo", ha expuesto.