L'Ajuntament de València recorda a García Berlanga amb una placa en la casa on va passar infància i joventut

Aquest homenatge s'emmarca en els actes de l'Any Berlanga, en el qual es commemora fins a juny el centenari del naixement del director, i ha coincidit amb la celebració del primer Dia del Cine Espanyol aquest 6 d'octubre, data triada per ser la jornada en la qual el cineasta valencià va finalitzar el rodatge de la seua primera pel·lícula: 'Esa pareja feliz'.

Amb aquest i la resta d'actes previstos es pretén no només retre homenatge sinó divulgar l'obra de Luis García Berlanga i aproximar la seua figura a la ciutadania, tant a els qui ja el coneixen com a noves generacions que l'han descobert fa poc o que el coneixen ara.

En el reconeixement d'aquest dijous han participat l'alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldesa de la ciutat i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i Pepe García Berlanga, nebot del cineasta en representació de la seua família. A l'acte han assistit entre uns altres, edils de l'equip de govern i de l'oposició municipal i les comissionades de l'Any Berlanga de la Generalitat, Rosana Pastor, i del consistori, Teresa Cebrián.

El reconeixement ha començat i ha conclòs amb música de banda interpretada per un grup de músics que ha tocat diferents peces corresponents a llargmetratges de García Berlanga com a 'Bienvenido, Mister Marshall'. La presència d'aquests músics ha servit també per a recordar la vinculació del director amb la música de banda, com s'ha reflectit en algun dels seus treballs, i amb les tradicions i cultures valencianes.

El text de la placa descoberta assenyala: "Ací va viure els anys d'infància i joventut Luis García Berlanga Martí. L'Ajuntament de València, en homenatge al cineasta en el centenari del seu naixement. València, octubre de 2021'.

Joan Ribó ha assegurat que "per a Luis García Berlanga, València sempre va ser un lloc al qual tornar, la ciutat dels seus records i una motivació per al seu art". "Aquesta placa és un homenatge sincer a una persona admirada i volguda a la nostra ciutat i al món del cinema", ha indicat el primer edil.

L'alcalde ha manifestat l'"honor" de participar en aquest acte en memòria d'un "valencià il·lustre i un gran director de cinema" i ha subratllat la presència del caràcter valencià a les seues pel·lícules. Així mateix, ha recordat que aquest director va ser un dels creadors de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques, entitat que el pròxim any celebrarà a València, en el marc també de l'Any Berlanga, la 36 edició dels Premis Goya.

Per la seua banda, Sandra Gómez, ha ressaltat "la transcendència i la petjada" de García Berlanga en el cinema espanyol i ha insistit que aquest professional "mai es va desarrelar" de la seua ciutat natal. La vicealcaldesa ha assegurat que València "no permetrà que es perda la seua memòria" i ha afirmat que el reconeixement d'aquest dimecres ha sigut un acte "bonic, important i simbòlic".

Gómez ha reiterat que "tal dia com hui, en 1951, va finalitzar el rodatge de 'Esa pareja feliz' que "va reunir una generació brillant del cinema espanyol" i ha valorat que s'haja triat aquesta jornada com a Dia del Cinema Espanyol tenint en compte la "petjada" d'un dels fills "més il·lustres" de València i d'aquest sector.

"NO OBLIDAR EL CINEMA"

A més, ha insistit en la presència d'aquesta ciutat i de les tradicions valencianes en els treballs de García Berlanga i ha destacat la voluntat de difondre la seua obra entre les noves generacions. La responsable municipal ha instat també a "no oblidar el cinema", a consumir les seues produccions i a omplir les seues sales perquè "no només de plaques i de reconeixements viu el sector". Ha fet extensiu el seu reconeixement a "totes les persones que formen part d'aquesta indústria".

Toni Gaspar ha parlat també de la vinculació de Luis García Berlanga amb tot el valencià. "On anava deixava un tros nostre. No hi ha una pel·lícula de Berlanga que no recorde que era valencià i com som els valencians", ha exposat, a més de convidar a viure i a plasmar en àmbits com el polític el "toc berlanguià". Ha advocat també per donar a conéixer aquesta figura entre els més joves.

"PUNT DE TROBADA"

Pepe García Berlanga, fill del germà del cineasta, ha insistit en la unió entre el director i la seua ciutat natal. "Sempre tornava ací -des de Madrid- per a veure'ns. Era el punt de trobada -amb amistats i familiars-. Qualsevol excusa era bona per a vindre a València perquè li donava vida: el sol de Sorolla, la llum, la platja, el mar i, sobretot, la gent, era para ell excepcional", ha assenyalat.

El nebot de Luis García Berlanga ha agraït l'"emotiu" homenatge i ha expressat el seu "honor i satisfacció" per aquest reconeixement. Ha assegurat que la casa en la qual s'ha descobert la placa era un "edifici emblemàtic" per al seu oncle i ha dit que "sempre" se li trobarà a faltar.