Grupos independentistas destrozan una carpa en la UAB de la organización constitucionalista S'ha Acabat

Un centenar de personas vinculadas al Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y otros grupos independentistas han irrumpido este miércoles en el punto de información que la organización constitucionalista S'ha Acabat había instalado en la plaza Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en el campus de Bellaterra, en Cerdanyola del Vallès. Alrededor de las 10.30 horas, el colectivo ha entrado en la plaza, ha increpado a los miembros de la carpa y han desmontado y malogrado la instalación, así como el material de propaganda.

S'ha Acabat ha denunciado la actitud y que el rectorado no haya velado por su seguridad, a pesar de que fuentes del centro destacan que había personal de seguridad privada.

El colectivo había montado un puesto coincidiendo con los primeros compases del curso académico para captar socios y promover los principios que esgrime, entre ellos la defensa de que se impartan clases en lengua castellana en la universidad, según han detallado fuentes de S'ha acabat. "Cuando no llevábamos ni media hora instalados han llegado un centenar de personas con pancartas, botes de humo y micrófonos para boicotear el acto", ha explicado su presidenta, Júlia Calvet.

Calvet ha asegurado que les han lanzado bengalas, que una de ellas ha hecho una quemadura en el suelo, y que uno de los integrantes de la carpa ha caído y se ha hecho daño. Ha explicado que han tenido sensación de peligro, y cree que el rectorado no ha hecho suficiente por garantizar su seguridad.

"Hemos ido al edificio del rectorado para pedir que dieran orden de entrada a los Mossos d'Esquadra en el campus, pero no lo han hecho, solo había unos ocho miembros de seguridad privada ante centenares de personas, cuando nosotros éramos seis" ha señalado. "No se ha garantizado la seguridad de los miembros de S'ha acabat, hemos estado sufriendo", ha añadido.

Por su parte, fuentes de la universidad han asegurado que se han desplazado los efectivos de seguridad privada de que dispone el centro para garantizar que los disturbios no fueran a más. Además, el personal de seguridad ha establecido un cordón para evitar que los dos colectivos toparan.

Por su parte, el SEPC ha asegurado que han hecho la convocatoria interna en la plaza Cívica porque consideran que en la UAB "no tiene cabida el fascismo", según ha dicho la portavoz Marta Daviu en declaraciones. "Estaremos tantas veces como haga falta para combatir el fascismo", ha añadido.

Un camión de transporte se ha llevado los restos de la carpa, que ha quedado visiblemente malograda.

Vox y Cs se desplazan a la UAB

Diputados de Vox y de Ciutadans se han desplazado hasta la UAB para "apoyar" a S'ha Acabat. El presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado que los "delincuentes totalitarios" que son "los cachorros de Aragonès y Borràs" reciban "amparo" de las instituciones y el separatismo con el "silencio" del PSC. Garriga ha opinado que el proyecto independentista "promueve el odio y el enfrentamiento" y que esto tiene consecuencias como que en una universidad pública no pueda haber "tranquilidad". Finalmente, ha dicho que Vox "no dará ningún paso atrás y que "restablecerán el orden" a Cataluña.

Vox ha presentado una petición de comparecencia del conseller de Interior para que explique en la Comisión de Interior la "ausencia" y la "falta de actuación" de los Mossos cuando se ha "atacado" la carpa.

Por su parte, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y los diputados Nacho Martín Blanco i Joan García han denunciado la "vulneración del derecho a libertad de expresión" de los miembros de la asociación y han cargado contra los manifestantes por su "mentalidad totalitaria". Carrizosa ha criticado al Govern y al rector por su "pasividad" y ha lamentado que no se desplegaran los Mossos en la UAB a pesar de haberlo pedido al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. "No nos callarán a quienes defendemos la libertad de expresión de manifestarnos para expresar pacíficamente nuestras ideas", ha avisado.

Cs ha avanzado que estudiará una posible comisión de delito y valorará poner en marcha acciones judiciales contra los manifestantes que "han agredido y se han apoderado con violencia de bienes otras personas", como la carpa de la asociación o las octavillas que repartían.

Además, en una intervención al pleno del Parlament el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha anunciado que registrarán una petición de comparecencia de Elena para que dé explicaciones sobre por qué no han intervenido los Mossos en la concentración. "Quién vea las imágenes y no sienta vergüenza o no es demócrata, o no es decente, o las dos cosas a la vez", ha añadido.