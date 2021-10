DocsValència dedica una secció al cinema protagonitzat per dones

La selecció de 'Mujeres a cuadro', que es projectarà a les sales de la Filmoteca de València, reivindica "la lluita de la dona i la seua capacitat per a aconseguir un món més equitatiu i empàtic", ha explicat el certamen en un comunicat.

Els cinc llargmetratges de 'Mujeres a cuadro' són 'Hermanas de los árboles', de Camila Menéndez i Lucas Peñafort, que ens acosta un lloc de la Índia on ja no és maledicció que nasca una xiqueta, sinó que se celebra plantant arbres; 'Lovemobil', d'Elke Margarete Lehrenkrauss, transita les fosques carreteres alemanyes on les prostitutes treballen en velles caravanes, juntes enfronten l'assassinat d'una d'elles.

En el mateix cicle, 'Clean Hands', de Michael Dominic, retrata set anys en la vida de la família López, que sobreviu en l'abocador de brossa més gran de Centreamèrica; 'Missing Girls', de Vadim Vitovtsev, parla del treball sexual al barri roig de Bombai; i 'Ninosca', de Peter Torbiörnsson, relata la història d'una dona nicaragüenca que acaba la relació amb el seu marit abusiu i escapa a Europa per a començar una nova vida.

La selecció oficial de les pel·lícules que opten al Premi Mirades, dedicat a les produccions valencianes, són 'Arcadeología', de Mario-Paul Martínez que tracta de respondre la pregunta: Qui s'encarrega de preservar el llegat del videojoc?; 'No hay nadie', de Rafa Cruz, un testimoniatge de la frustració de bregar amb la tecnologia en no poder realitzar una activitat presencial, 'Efest', de Begoña Tello i Gabriel Cobos, un documental que convida a descobrir qui va ser l'escultor valencià Josep Tello Andre*s.

'Me voy Me voy', de Paula Giménez Monar, no és la història del tancament d'una llibreria, ni el retrat d'un llibreter fora del comú, és una voluntat de fer alguna cosa perdurable mostrant el moment de la seua desaparició; i la 'La palabra maldita', de Javier Álvarez Solís, un llargmetratge documental que aborda la possibilitat de la prevenció del suïcidi.

DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cinemes Lys, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la sala Rialto de la Filmoteca valenciana.