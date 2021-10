Les escultures monumentals de Coderch i Malavia viatgen de València a l'illa de Capri

Al costat d'aquesta peça, a l'illa italiana s'exhibeixen també el 'Little Tin Man' o 'Hombrecito d'hojalata', una representació del personatge del conte de 'El Mago de Oz' que retrata la incapacitat emocional de part de la societat actual.

A més, a l'altre costat de la costa italiana, a la província de Palerm, els escultors han traslladat també a la primera figura de la seua sèrie Nereidas, 'El sueño de Clio'.

Coderch i Malavia creen les seues peces hiperrealistes de bronze des del seu taller a València per a després exhibir-les per tot el món. Només enguany, els artistes han sigut convidats a exhibir les seues obres a Suècia, com a part del festival escultòric 'Skulptur i Pilane'; França, en la fira Art Up! de Lille, o Nova York a l'emblemàtica galeria Sotheby's, entre uns altres, destaquen des de l'oficina de comunicació dels creadors .

Així mateix, el duo d'escultors va obtindre el Premi Reina Sofia de Pintura i Escultura en la seua 52 edició, així com el Primer Premi en el concurs nord-americà ARC International Salon en 2019, una de les dates més assenyalades de l'art internacional. Van repetir podi en 2020 aconseguint el segon guardó amb la seua obra 'Liber'.