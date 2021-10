Cs califica el discurso de Page como la "ceremonia de la decepción" derivada de un "régimen socialista decepcionante"

"Como mujer que no me conformo, he asistido a esta ceremonia de decepción en la que se había convertido este debate, y que nos ha llevado a estar en lo que estamos, en el vagón de cola y siempre los últimos", ha lamentado.

Ha hablado de "régimen socialista" cuando ahora era el momento de "hablar de Castilla-La Mancha y no de anuncios vacíos e improvisados", ya que la región "no es un mercadillo".

Considera la dirigente política que hay que decir "con mayúsculas, alto y claro" que los castellanomanchegos tienen derecho a "grandes reformas que conviertan a la Comunidad Autónoma en lo que se merece" por su potencial, algo que perseguirán desde Cs.

"Es el momento de hablar de los problemas reales de las familias, de nuestros hijos, de las mujeres, de los mayores, de los dependientes, de los que poco se ha hablado", ha abundado, añadiendo que ahora toca "pensar en el futuro de miles de empresas que se arriesgan e invierten en esta tierra".