Igualtat treballa amb les consellerias en el projecte de Llei de Diversitat i Suport a les Famílies

Les trobades marquen l'inici d'una ronda de consultes amb totes les conselleries que compten amb competències en la matèria. Abans d'estiu es va iniciar un procés de consulta pública que està finalitzat amb més d'un centenar d'aportacions realitzades per 12 entitats i 14 persones de manera individual.

Després d'aquest procés participatiu es van celebrar trobades amb entitats relacionades amb la diversitat familiar, la corresponsabilitat, la conciliació i l'àmbit de les famílies que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, explica Vicepresidència.

Des d'Igualtat destaquen la voluntat de la vicepresidenta i consellera, Mónica Oltra, que aquesta siga una llei àmpliament participada "com totes les impulsades per aquest departament" i que done resposta a totes les necessitats sentides i expressades per la iniciativa social.

L'objectiu d'aquesta nova llei, un dels objectius que es va marcar la Conselleria a l'inici de la legislatura, és donar el reconeixement que mereix la diversitat familiar com un espai clau de socialització i convivència, sobretot en societats com la mediterrània on les xarxes familiars tenen un valor fonamental.

En concret, el secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, s'ha reunit al costat del director general d'Igualtat i Diversitat, José de Lamo, amb el secretari autonòmic de Vivenda i Funció Social, Alejandro Aguilar.

"Hi ha moltes realitats familiars, moltes classes de famílies i totes mereixen la mateixa consideració i tracte", defèn Sancho, garantint que aquest serà un dels principis fonamentals sobre els quals s'assentarà la llei.