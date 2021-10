La Policia Local de València desplegarà 245 efectius per a garantir la seguretat pel 9 d'Octubre

Cano ha explicat que el desplegament dels agents es realitzarà durant els actes dels dies previs com el mateix 9 d'Octubre, quan se celebra la part central de la festivitat amb la Processó Cívica de la Senyera Real, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"Durant els dies previs i el mateix 9 d'Octubre, la Policia Local de València desplegarà prop de 200 agents en tota la ciutat per a garantir la seguretat dels esdeveniments que se celebraran aquests dies, especialment durant el dia 9 d'Octubre en el qual hi haurà més de 100 agents de Policia per a cobrir les necessitats de seguretat i trànsit i custòdia de la Processó Cívica", ha explicat l'edil.

Un total de 24 efectius vetlaran pel bon desenvolupament dels actes previs del 8 d'octubre i altres 61 es desplegaran al llarg del recorregut de la Processó Cívica el dissabte 9 d'Octubre, un trajecte que s'ha modificat en aquesta ocasió per motius de seguretat, i que portarà la Real Senyera des de l'Ajuntament pel carrer les Barques fins al Parterre, i recorrerà el carrer Colón i Roger de Lauria, abans de tornar finalment a la casa consistorial.

Els actes pirotècnics del 8 i el 9 d'octubre, per la seua banda, mobilitzaran a 96 efectius de la Policia Local mentre que les diferents manifestacions vespertines previstes i l'entrada de Moros i Cristians comptaran amb l'assistència d'altres 64 agents.

"Anem a treballar conjuntament amb el Cos Nacional de Policia amb un nou recorregut que és necessari per criteris de seguretat a instàncies de la Direcció general de la Policia i creiem que amb aquest nou recorregut anem a millorar encara més la qualitat de la processó sota el paraigua de la seguretat tant pel que fa a la normativa covid com pel que fa als elements de seguretat generals", ha finalitzat l'edil.