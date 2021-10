L'Encontre d'Escriptors del Mediterrani reuneix a més d'una vintena d'autors i ret homenatge a Brines

Debats, anàlisis, confrontació d'idees i recitals poètics són algunes de les propostes del certamen, que tindrà com escenaris l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la Biblioteca Valenciana de Sant Miquel dels Reis. Així mateix, tant l'Auditori de Paiporta com l'Espai Cultural LA CASA de Patraix també albergaran algunes de les activitats, segons ha detallat l'organització en un comunicat.

Sota el lema 'Els Escriptors davant el Mediterrani' els escriptors Josep Piera, Fernando Delgado i Carmen Amoraga, així com l'actriu Rosanna Pastor, el president d'honor de Mostra Viva Vicent Garcés i la coordinadora de la trobada, Àngels Gregori, analitzaran la situació de la literatura en l'arc mediterrani en una taula redona que se celebrarà el dijous 7 d'octubre a les 19.00h en l'Octubre CCC.

A més, les dones i els llibres seran objecte d'anàlisi en el transcurs d'una taula redona el divendres al mateix escenari. En ella, participaran Izaskun Arretxe, Àfrica Ramírez, Carolina Hernández i Bel Olid. Lourdes Toledo moderarà la trobada.

Eixa mateixa vesprada, un altre dels temes serà la gestió de la cultura i l'altra cara de l'escriptura, en el qual intervindran Joan Llinares i Àlex Solà, moderats per Joan Carles Martí.

9 D'OCTUBRE

El poeta Marc Granell moderarà per la seua banda el dissabte 9 d'octubre a partir de les 18.00h el debat titulat 'València, ciutat de fang', que tindrà com a ponents a M.ª Josep Escrivà i a Teresa Pascual. Un recital en homenatge a Manel Marí tancarà la trobada el mateix dissabte 9 d'octubre.

En l'acte, participaran Pere Joan Martorell, Josep Lluís Agulló, Begonya Pozo, Enric Sòria, Josep Piera, Isabel Robles, Marc Granell, Teresa Pascual, Jaume Pérez Montaner, M.ª Josep Escrivà, Encarna Sant-Celoni i Eva Llorens. L'acte serà presentat per Lluís Roda.

HOMENATGE A BRINES

'Cap a la boira' és el títol de l'antologia poètica de Francisco Brines, premi Cervantes de Literatura, que serà presentada el 28 d'octubre i que ha sigut editada sota el patrocini del Consell Valencià de Cultura, l'Ajuntament de València, la Fundació ACM i Mostra Viva del Mediterrani.

Editat en castellà, valencià i portugués, aquesta obra de l'insigne poeta valencià, mort el passat mes de maig, s'uneix als títols publicats de Kavafis, Ausias March i Ibn Khafaja publicats en anys anteriors.

El volum constarà d'una selecció de poemes d'un dels seus llibres més emblemàtics i reconeguts per la crítica especialitzada: 'La última costa', traduït per primera vegada al valencià per part de l'escriptor Josep Piera i del portugués Saturnino Valladares. En la publicació, també ha col·laborat la Fundació Francisco Brines.