Ratificada la destitución de Paradas Romero como gerente de la empresa municipal de Málaga Deportes y Eventos

La reunión, celebrada sin incidentes en el Ayuntamiento de la capital, ha durado unos 45 minutos, ya que, además de la destitución del gerente se han abordado otros trámites relacionados con la gestión del Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Durante el consejo tanto Ciudadanos como los demás partidos han agradecido el trabajo que ha llevado a cabo José Luis Paradas Romero, según han confirmado a Europa Press.

Cabe recordar que este pasado martes la concejala de Deportes y también portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, confirmó que este miércoles se procedería a la destitución del gerente y señaló que, de momento, no había nadie en mente para sustituirlo. "No se ha pensado en ningún sustituto ni va en ese orden del día y, de momento, es algo que no está en nuestra agenda", dijo.

Además, este miércoles, el propio Paradas Romero ha dado una rueda de prensa en la que ha vuelto a insistir en su inocencia; y ha anunciado que deja la militancia de Ciudadanos por lo que volverá a su vida profesional, acusando a la formación naranja de "mentir, manipular" y ser "un partido veleta". También ha confirmado que recurre la sentencia.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga condenó el pasado viernes al pago de una multa de 1.080 euros a José Luis Paradas Romero por tres delitos leves de coacciones, al considerar que realizó llamadas con número oculto, en las que tras unos tonos y colgaba, al edil no adscrito Juan Cassá y a dos asesores de este.