Primero las vacunas y ahora la energía: ¿es viable una compra común en toda la UE como pide Pedro Sánchez?

La apuesta de Pedro Sánchez para abaratar el precio de la energía pasa por la compra común a nivel de la Unión Europea, con un mecanismo similar al utilizado para adquirir las vacunas contra la Covid-19: que sea la Comisión Europea la que negocie en nombre de los 27 Estados miembros. Así lo repitió en la cumbre informal de líderes que tiene lugar en Eslovenia. El presidente del Gobierno, dado que en España se está disparando el precio de la luz en los últimos meses, quiere soluciones comunes. Pero, ¿hasta qué punto es viable esa propuesta?

Roy Cobby, investigador de economía digital en el King's College de Londres, explica a 20minutos que el argumento en contra que más se puede repetir ante la propuesta de Sánchez es que "no se contempla en los Tratados", algo que estrictamente hablando es cierto. En todo caso, se abre la opción, como explica Cobby, de hacer "un impass" en esos Tratados y avanzar, como se hizo con los fondos de recuperación pos Covid o con las vacunas.

"Es viable siempre que haya consenso, como todo en la UE", recuerda el investigador, que recuerda que el problema con el gas "es algo que afecta a todos" los países miembros. Eso sí, se da la diferenciación de que no todos los Estados del bloque reciben la energía desde el mismo punto: Alemania, por ejemplo, la recibe desde Rusia -y ya está finalizando la construcción del gaseoducto Nord Stream 2- mientras que el país que más gas exporta a España es Argelia.

Cobby aclara que "para fomentar ahorro por compras a escala a la UE quiezá le convendría pensar en suministros comunes al estilo del gobierno federal norteamericano", pero la Unión "no es Estados Unidos" y ahí, reconoce, "se da una deficiencia". El problema podría quedar resuelto si la UE pensase y actuase como "un macroestado", algo que no se da.

Ante la complejidad del acuerdo, Sánchez propone una segunda vía que consiste en una cooperación reforzada. Esta es una opción que consiste en un pacto entre un mínimo de nueve Estados miembros a establecer una integración o cooperación avanzada en un ámbito concreto de la UE, donde haya quedado patente que la Unión en conjunto no puede alcanzar los objetivos de tal cooperación en un plazo razonable, como puede suceder con la energía.

Esto les permite avanzar según ritmos u objetivos diferentes respecto a los Estados miembros que deciden permanecer fuera de los ámbitos de la cooperación reforzada. El procedimiento está diseñado para superar puntos muertos en los que una determinada propuesta está bloqueada por uno o varios Estados miembros que no quieren participar. Sin embargo, no permite una ampliación de las competencias más allá de las recogidas en los Tratados europeos. No obstante, la autorización para proceder con la cooperación reforzada la concede el Consejo como último recurso, a propuesta de la Comisión Europea y después de obtener el consentimiento del Parlamento Europeo.

"El peso del bloque tiene más influencia para negociar precios abusivos"

El planteamiento de Sánchez, en todo caso, está en un punto muy primario y podría abordarse más en profundidad en la próxima cumbre del Consejo Europeo, el 21 y 22 de octubre. Para Astrid Portero, investigadora asociada del European Council on Foreign Relations (ECFR), "a nivel logístico es algo complejo ponerse de acuerdo", pero no es pesimista: "Con la compra conjunta de vacunas ya se ha demostrado que el peso del bloque tiene más influencia para negociar precios abusivos".

"Lo único que debería quedar claro especialmente al consumidor es que hay parte de ese precio alto que no se puede negociar digamos porque sencillamente, cuanto más nos cueste extraer gas, más cara va a ser la extracción: más caro para el consumidor", incide, dejando claro que en el procedimiento propuesto por el presidente del Gobierno hay matices a tener en cuenta. De nuevo, la gran duda está en hasta dónde abarcan los Tratados. "Lo que habría que aclarar también es si esto supone ceder soberanía de algún tipo a la UE en cuyo caso ya habría tensiones", sentencia Portero.

España se ha aliado con Francia, República Checa, Grecia y Rumanía, para hacer un frente común ante la escalada de los precios de la energía. Reclaman una reforma del mercado mayorista y compras coordinadas de gas, entre otras medidas. Sánchez y el primer ministro checo, Andrej Babis, abrieron fuego sobre esta cuestión en la cena informal de líderes de la UE previa a la cumbre UE-Balcanes. Las próximas semanas serán claves en este debate.