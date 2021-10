Guasp (Cs) afirma que Sánchez usa la política de vivienda "como moneda de cambio para ceder ante el chantaje populista"

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Guasp se ha referido este miércoles a las medidas en materia de vivienda anunciadas ayer por el presidente del Ejecutivo nacional y las ha calificado como "un despropósito competencial" porque, según Guasp, la gestión corresponde a las comunidades autónomas y lo referido al IBI a los ayuntamientos. "Si esto sale adelante, se va a tumbar en los tribunales", ha aseverado.

Guasp ha comentado que este martes se lo dijo a la presidenta del Govern, Francina Armengol: "Se equivocan al poner el foco en los precios del alquiler. Ojalá fuese sólo eso". Guasp ha indicado que el acceso a la vivienda es un "grave problema" y, por ello, Ciudadanos "siempre va a estar a favor de medidas sensatas, liberales y moderadas y no intervencionistas".

Según la coordinadora de Ciudadanos, estas medidas "no van a solventar el grave problema de fondo, que es que los jóvenes ven hipotecado su futuro por la precariedad laboral que no se pueden permitir un alquiler". Por ello, ha subrayado que si el Gobierno "no profundiza y no hace una reforma laboral para acabar con la temporalidad, el problema no acabará con una medida intervencionista".

Asimismo, ha pedido la reforma del sistema educativo para "hacerlo más compatible con el mercado laboral" y que se aumente el parque público de viviendas sociales y de alquileres. "Llevamos años pidiéndolo", ha finalizado.