La Comunidad compra más de 1,6 millones de vacunas contra la gripe y no ve urgente la tercera dosis para la Covid

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha autorizado la compra de 1.630.000 dosis de vacunas contra la gripe para la campaña 2021/22 y por un importe de 12.027.600 euros, y ha defendido que la administración de la tercera dosis contra la Covid-19 a los mayores de 70 años no es urgente, priorizando la antigripal.

Así lo ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, donde ha señalado que la Comunidad de Madrid va adquirir 330.000 más con respecto a la anterior para cubrir las necesidades de la población y ante la inmunización conseguida en la pasada con un total de 1.523.712 administradas, lo que supuso un récord máximo.

La Consejería de Sanidad comenzará la campaña de vacunación a partir de la tercera semana de este mes de octubre dirigida a los denominados grupos de riesgo, enfermos crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios, personal socio-sanitarios, cuidadores y servicios esenciales, entre otros.

Preguntado por la inoculación de la tercera dosis contra el coronavirus, Ossorio ha sostenido que ahora mismo no es urgente "porque no hay evidencia científica" que acredite que haya que poner esa vacuna de respaldo. "La urgencia es la vacunación de la gripe, la administración conjunta que propone el Ministerio de Sanidad nunca se ha hecho y no se sabe que efecto puede tener".

En esta misma línea se ha expresado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante la presentación del borrador del Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria, donde ha advertido que la Comunidad de Madrid aplicará la tercera dosis a mayores de 70 años que acordó la Comisión de Salud Pública al ser de obligado cumplimiento pero, tal como dejó constancia en la reunión, no considera que su aplicación sea urgente.

"Nuestra postura inicial puesto que la postura propia del Ministerio decía que esa tercera dosis no era necesaria por esa efectividad que tiene la vacuna, y la experiencia internacional tampoco hablaba de esa necesidad, mostramos nuestra postura contraria", ha explicado.

Sanidad ha recordado que es "muy importante acudir a vacunarse cuando empiece la campaña en otoño para prevenir complicaciones respiratorias y hospitalizaciones por el virus de la gripe, como para evitar contagiar a otras personas vulnerables".

En esta ocasión, la Dirección General de Salud Pública se ha marcado el objetivo alcanzar el 75% de cobertura de vacunación en las personas de 65 años y más años de edad y en los profesionales sanitarios, así como lograr el 60% en las embarazadas.