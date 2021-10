Un proyecto audivisual reúne en el Bellas Artes Bilbao reflexiones de 16 mujeres sobre ocho pinturas de su colección

El Departamento de Educación y Acción Cultural ha trabajado junto con la cineasta Tamara García Iglesias en esta innovadora propuesta, que ha sido presentada en una comparecencia que ha contado con la presencia del director del Museo, Miguel Zugaza; el director general de BBK, Gorka Martínez, y de la responsable de Obra Social BBK, Nora Sarasola; la cineasta y comisaria, Tamara García Iglesias; así como integrantes del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC).

La visión academicista ha prevalecido a menudo sobre otras formas de ver y comprender el arte. Con esta idea como punto de partida, el Departamento de Educación y Acción Cultural del museo ha trabajado junto con la cineasta Tamara García Iglesias (Lasarte, Gipuzkoa, 1978) en esta innovadora propuesta que desmonta los códigos habituales de contemplación para fomentar la interpretación libre y subjetiva de la colección del museo.

En esta primera entrega, Ikuspuntuak (puntos de vista) se concreta en 8 piezas audiovisuales de unos 5 minutos de duración en las que 16 mujeres reflexionan, según sus muy diversos bagajes culturales y sociales, sobre 8 pinturas de la colección también protagonizadas por mujeres.

Desde la creatividad, el activismo o la ciencia, las voces de Karmele Jaio, Izaskun Landaida, Miriam Ocariz o Marta Macho-Stadler intervienen junto con las de una joven gitana mediadora intercultural o una mujer trans, entre otras, en un listado que incluye a psicólogas, activistas, cantantes, cineastas, coreógrafas, cocineras, ilustradoras y modelos artísticas.

Cada propuesta tiene, además, una narración propia, que en unas ocasiones es poética y sensorial y en otras, un revulsivo para las emociones e ideas. Los 8 capítulos de Gorputzak (cuerpos) proponen al público el sugerente desafío de eliminar barreras y transformar su experiencia en el museo en un novedoso ejercicio de contemplación e interpretación de las obras de arte.

GRAN FORMATO

María Victoria Antoñanzas y César Ochoa, del Departamento de Educación del museo, han seleccionado las obras de la propuesta, que se expondrán en la sala BBK junto a su correspondiente audiovisual, proyectado en gran formato, (de unos 4 metros de largo por 2 de alto.

Ls obras son Festín burlesco (c. 1550) de Jan Mandijn, El rapto de Europa (c. 1570-1575) de Martin de Vos, Maternidad (1895) de Ángel Larroque, Retrato de la condesa Mathieu de Noailles (1913) de Ignacio Zuloaga, Mujeres de la vida (c. 1915-1917) de José Gutiérrez Solana, Femme nue lisant (1920) de Robert Delaunay, Las tres Gracias (1959) de Antonio Saura y The hispanist (Nissa Torrents) (1977-1978) de R.B. Kitaj.

La directora Tamara García Iglesias ha señalado durante la presentación que ha sido la ecléctica combinación, producto de la curiosidad y de la necesidad que ha desarrollado durante su carrera, la que ha hecho posible juntar el conocimiento y las ganas para llevar a cabo este proyecto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, acompañada por su Departamento de Educación".

CHARLAS COLOQUIO

Ikuspuntuak programará a su vez un ciclo de charlas-coloquio a cargo de la profesora de arte en Escuelas de Empoderamiento para las mujeres y especialista en Igualdad, Alicia García Santos, quien dirigirá estas ocho charlas-coloquio para reflexionar, desde la perspectiva de género, sobre la presencia de las mujeres en el arte: desde su rol como creadoras, al papel del arte hecho por hombres en su objetualización o lo femenino en temas como la prostitución o la maternidad.

Además de la visita presencial en la sala BBK del museo, Ikuspuntuak se podrá visitar como exposición digital en el canal de YouTube del museo.