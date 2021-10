Pau Gasol anunció este martes 5 de octubre que se retira del baloncesto después de 22 años de carrera. A sus 41 años, el catalán concluye su carrera en el deporte y lo hace vistiendo la camiseta del FC Barcelona, club en el que debutó con tan solo 19 años. La despedida de Gasol se celebró en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona donde habló de sus mejores años en el baloncesto y homenajeó a su gran amigo Kobe Bryant.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha querido dedicarle unas palabras, este miércoles, al deportista catalán al que ha calificado como "un tipo fantástico". "No es solo una leyenda del baloncesto, por su forma de actuar, por su saber estar... Estos deportistas están dejando a España en lo más alto", ha comentado la periodista.

Ana Rosa Quintana se ha deshecho en elogios hacia Pau Gasol, tanto que ha terminado bromeando: "¡Qué se presente a presidente del Gobierno...!". Los colaboradores del magazine matutino han apoyado la iniciativa de la presentadora e incluso han defendido que sacaría mejor resultado que algunos representantes políticos.

Pau Gasol se retira de las canchas tras 22 años de carrera profesional y Ana Rosa le hace una propuesta #AR6O https://t.co/qvp0cWZ7DF — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 6, 2021

Sin embargo, Verónica Fumanal parece no estar muy de acuerdo con sus compañeros: "Ya te digo que no todo el mundo vale para todo. Hay grandes escritores que luego se ponen a decir cosas de política y no tienen ni idea, así que cada uno a lo suyo", ha comentado haciendo alusión a Vargas Llosa. "Sí, y hay jugadores de baloncestos que tampoco son grandes presidentes del Gobierno", ha contestado Ana Rosa refiriéndose a Pedro Sánchez.