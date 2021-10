CCOO y UGT avisan de que el 11,5% de trabajadores de CyL están en situación de pobreza y exigen planes de empleo

Así lo han señalado los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, en el marco de una rueda de prensa para presentar los actos de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra este 7 de octubre y en el que habrá actos reivindicativos en todas las provincias y uno autonómico en Valladolid, al mediodía en la Plaza de Madrid.

Faustino Temprano ha explicado que se vuelve a celebrar este día reivindicativo tras la pandemia y se trata de escenificar la importancia que tiene para los sindicatos esta celebración para seguir reivindicando un "trabajo decente", que ha afirmado que se consigue a través de "empleos justos".

El líder de UGT ha incidido en la repercusión negativa que ha tenido la pandemia sobre el trabajo, ya que ha "devastado el empleo" y por ello su exigencia a los distintos gobiernos es la elaboración de planes de empleo que conlleven trabajos "justos", algo que demandan desde el Diálogo Social, que creen que es una herramienta "necesaria e imprescindible" para que con los agentes sociales y económicos se determinen qué planes se hacen desde los ámbitos estatal, autonómico y local.

En este sentido, ha reclamado que exista Diálogo Social en aquellos ayuntamientos que sean capitales de provincia o en los que cuenten con una población importante, algo "imprescindible" sobre todo de cara a los próximos presupuestos de 2022, en los que considera que hay que pactar partidas para estos planes de empleo.

Temprano ha insistido en que estos planes tienen que conllevar empleos de calidad porque la pandemia ha demostrado "una vez más" que hay un alto índice de precariedad en el empleo y en las contrataciones, además de mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo, aunque no el que podría haberse perdido sin el Diálogo Social y los ERTE acordados.

Otras de las reivindicaciones pasan por la derogación de las reformas laborales, que no han sido capaces de crear empleo y, cuando lo han hecho, ha sido precario, pero además Temprano ha señalado que parten de la base de que el país necesita una nueva estructura laboral en la que se afronte la problemática que tienen los trabajadores, de manera que se fomenten "sobre todo" nuevos modelos de contratación y que sirvan sirvan para crear y mantener empleo.

ASALARIADOS POBRES

A este respecto, ha apuntado que se reivindica empleo decente porque, ha avisado, el 11,5 por ciento de los trabajadores están en situación de pobreza y dirigen su demanda a los empresarios, porque "no se puede mirar para otro lado", y ha exigido reflotar la negociación colectiva.

El líder de UGT ha afirmado que hay gente que "lamentablemente" tiene puesto de trabajo pero con salarios con los que no llegan al final de mes a cubrir las necesidades "más imprescindibles", algo en lo que tienen responsabilidad las organizaciones empresariales. En este sentido, ha pedido aprovechar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para adecuar salarios en Castilla y León.

"Estamos en momento oportuno para luchar por estas dos grandes reivindicaciones", ha agregado Temprano, quien ha pedido empleo justo, con derechos y que conlleve salarios dignos.

"Castilla y León es una de las comunidades en que peor va la negociación colectiva y en categorías salariales está muy por debajo de la media nacional", ha agregado.

De cara al próximo año, Faustino Temprano ha demandado al Gobierno de la Junta que se hace "imprescindible ya" empezar a negociar ya los presupuestos generales de la Comunidad para que haya partidas importantes destinadas a empleo justo y, sobre todo, que sean capaces que los fondos de la UE vayan orientados a mantener y crear empleo y estén destinados a hacer compatible empleos con el medio ambiente.

Por su parte, Vicente Andrés ha señalado que en Castilla y León hay un 20 por ciento de economía sumergida, lo que conlleva que miles de trabajadores estén fuera del escudo social y la protección social pactada entre sindicatos y el gobierno y han quedado en situación de pobreza, pero además cerca del 12 por ciento de trabajadores tienen ingresos por debajo de 9.226 euros anuales, que es el umbral de la pobreza.

Así, hay 120.000 personas de la Comunidad que son "trabajadores y son pobres", no tienen ingresos suficientes para vida una digna, ha advertido Vicente Andrés, quien ha aseverado que la situación es "de cierta alarma" y requiere nuevo modelo de relaciones laborales porque la pobreza llega por la ausencia de trabajo o porque el mismo está "mal remunerado", es parcial o temporal.

TRABAJOS "INDECENTES"

El líder de CCOO ha señalado que en España hay muchos colectivos que tienen trabajos absolutamente precarios y están "sobreexplotados" y en Castilla y León muchas personas tienen trabajos "indecentes", algo que considera que se corrige desde la normativa laboral.

Andrés ha insistido que es momento de producir cambios y considera que el gobierno de coalición debe dar pasos "decididos" para una nueva normativa que supongan salarios con niveles aceptables y decentes y que los empresarios "no se rasguen las vestiduras" porque se sube 15 euros el SMI. "Hace falta dar un cambio radical al modelo de relaciones laborales y poner en valor a los trabajadores, darles formación y pagarles", ha agregado.

En esta línea, ha pedido que el Gobierno sea "valiente y decidido" con la normativa laboral antes de que acabe el año y no acepte el veto de la patronal porque "no vale que si no hay acuerdo no habrá cambio", ya que considera que es una obligación del gobierno, al que también reclama subir el SMI a lo comprometido para 2022 como se hace en otros países. "No es aceptable que haya protestas de los empresarios por subir 15 euros", ha explicado Vicente Andrés, quien ha recordado que están recibiendo ayudas, piden bajadas de impuestos y no quieren subir salarios.

Por otra parte, ha pedido estar "muy atentos" al proceso de "calentamiento de la economía" porque las empresas quieren recuperar el tiempo perdido de retroceso económico, con mayor producción y ventas, y los trabajadores tienen que ir a un ritmo "muy elevado", lo que puede suponer accidentes de trabajo ante el estrés al que se les somete, que se traduce en un incremento de la siniestralidad.

Así, tras 25 años de ley de prevención de riesgos considera que hay que hacer nueva regulación adaptada a los tiempos y desarrollarlo en la negociación colectiva.

Finalmente, se ha dirigido a los empresarios, que considera que tienen "responsabilidad" con el país y los trabajadores y "tienen que desbloquear la negociación colectiva y ser responsables", ha añadido Andrés, quien ha avisado de que hay fórmulas aún para que las empresas en crisis y descolgarse de convenio por la crisis, son una parte, pero la mayoría ya están en números "verdes", están saliendo adelante y tienen ayudas públicas.

"Es hora de que los salarios suban", ha afirmado el líder de CCOO, quien ha insistido en que el IPC sube un 4 por ciento y en convenio los salarios se incrementan un 1,5 porque hay que firmar ante el riesgo de quedarse "sin nada". "Los empresarios tienen que entrar en responsabilidad, el país prospera si prosperamos todos, no sólo las grandes empresas sino también los trabajadores", ha concluido.