La plantilla del Banco Sabadell se moviliza contra el ERE: "aquí no sobra nadie"

Así, en nuestra comunidad el ERE afectaría a siete trabajadores y trabajadoras de un total de 33 y también se plantearía el cierre de dos oficinas de las siete existentes: la de la calle San Millán en Logroño y la de Haro.

"Nos dicen que sobra gente y nosotros y nosotras decimos que no. Cada vez quitan más empleados y nos obligan a no atender bien a los clientes", ha lamentado Isabel Cortés, de CCOO La Rioja, quien ha explicado en una concentración realizada frente a la oficina de Gran Vía, que "hay una generación de clientes mayores que no saben hacer cosas online y nos necesitan".

María Torrijo, de UGT en La Rioja, ha incidido en que, además de luchar por los derechos de la plantilla, también se movilizan para evitar que se cierren oficinas y conseguir que continúe la banca tradicional.

Además, ambas han lamentado que la mayoría de despidos son de personal de oficina y no de directivos porque "les sale más barato echarnos a nosotros y nosotras".

Ambos sindicatos critican que la oferta de la dirección se limite a condiciones financieras insuficientes y poco atractivas. Exigen que se rebaje el número de personas afectadas, que se eliminen las trabas de antigüedad, edades y funciones para facilitar la adhesión voluntaria de cualquier persona y que se incrementen las condiciones de las bajas incentivadas y los días por año trabajado y el importe máximo a cobrar. Si no se llega a un acuerdo, la plantilla volverá a salir a la calle este viernes.