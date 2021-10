VÍDEO: C-LM recibirá 2.459 millones en Fondos de Cohesión hasta 2027, un 22,3% más que en el último periodo

Así lo ha avanzado García-Page durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, donde ha agregado que de este montante, con cargo al Programa Feder se recibirán 700 millones de euros.

En cuanto a fondos europeos no sólo se plantea "rascar todo lo posible", sino que además la región ha ido "por delante a la hora de incitar a muchos empresarios para que se presenten cientos de proyectos privados".

Sobre los fondos de la PAC, ha asegurado que si bien la estrategia depende del nivel estatal, es muy optimista de cara a "redondear" una operación que pasa por el hecho que "Castilla-La Mancha salga bien parada" en la negociación y atraer "muchísimo dinero" hasta convertir a la región en la segunda con mayor renta agraria de toda España.

Incluso, ha dicho, en la región se lideró la estrategia de adelantar los pagos, algo que ahora es más "una obligación". "Aquí pagamos antes que nadie", ha dicho dirigiéndose a la portavoz del PP, Lola Merino. "Yo no cobro PAC, pero usted sí".

Con España como "segundo país más beneficiado" en materia de recepción de fondos, ha lamentado que haya responsables políticos -en alusión al PP- que "vayan a Europa a hablar mal" del país.

DA LAS GRACIAS A VOX FRENTE A LA ACTITUD DEL PP

En este punto, ha censurado que el PP pueda hacer crítica al respecto de los fondos europeos, toda vez que votaron en contra de la gestión de los Next Generation en un debate parlamentario a nivel nacional en el que el voto favorable in extremis de Vox dio luz verde a la propuesta del Gobierno.

"Yo no tengo empacho ninguno en dar las gracias a Vox. Si no llega a ser por ese voto, España no gestiona fondos europeos, porque el PP votó en contra. Si llega a ser por vosotros, España no recibe ni un sólo euro. Lo tuvo que arreglar Vox. Siento decirlo, me hubiera gustado decir otra cosa", ha abundado.