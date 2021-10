Tribunales.- Cinco de los 'Biris' juzgados por riña y desórdenes admiten los hechos y el sexto se desliga

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son Alejandro Faustino C.S, Juan Carlos V.G., Andrés M.G., Alejandro M.G., Alberto L.D. y Alberto Manuel O.R., todos ellos "miembros del grupo ultra sevillista Biris", quienes el 21 de noviembre de 2016, con motivo de un partido entre el Sevilla F.C. y la Juventus de Turín en la capital andaluza, se dirigieron a un establecimiento hostelero de la céntrica avenida de la Constitución junto con otros jóvenes no identificados, sabedores de que varios aficionados de la Juventus de Turín habían planeado cenar allí con seguidores del Real Betis Balompié.

"Con intención de iniciar una pelea y el más absoluto desprecio a la paz social y la integridad física de sus semejantes", según la Fiscalía, los encartados y el resto de componentes de su partida irrumpieron en el citado local hostelero con sus caras cubiertas con pasamontañas, bragas o capuchas y empuñando "botellas, palos y navajas".

ATAQUE AL LOCAL

Los acusados, según el Ministerio Público, "comenzaron a lanzar los citados objetos al grito de 'Biris' y 'Sevilla holligans'", así como sillas del establecimiento, ante lo cual los clientes del mismo se parapetaron para impedir ser alcanzados.

"Tras un primer ataque, simularon retirarse para que los ocupantes del establecimiento creyeran que podían abandonarlo con seguridad, momento en el que realizaron una nueva batida lanzando más objetos", indica la Fiscalía, agregando que uno de los participantes en los hechos cuya identidad no ha sido determinada habría esgrimido una navaja con la que habría agredido a un joven que cayó "gravemente herido".

LA LLEGADA DE LA POLICÍA

Otros dos comensales del establecimiento, además, fueron alcanzados por los objetos arrojados por el grupo protagonista del ataque, sufriendo también lesiones, toda vez que los asaltantes "huyeron" al llegar la Policía al local, que sufrió desperfectos por valor de 1.657 euros.

Ante ello, la Fiscalía atribuía a cada uno de los acusados un delito de riña tumultuaria, un delito de daños y otro delito más de desórdenes públicos, solicitando inicialmente para cada uno de los mismos tres años y nueve meses de cárcel y multas de 6.300 euros.

Durante la vista, cinco de los acusados, en concreto Alejandro Faustino C.S, Juan Carlos V.G., Andrés M.G., Alejandro M.G. y Alberto L.D., han reconocido su participación en los citados hechos, mostrando su arrepentimiento y señalando la indemnización colectiva de 13.000 euros depositada en favor del joven apuñalado. Del mismo modo, estos cinco acusados han asegurado que Alberto Manuel O.R. no participó en los hechos sometidos a juicio.

En cualquier caso, la fiscal encargada del asunto, además de solicitar la atenuante de dilaciones indebidas para los seis acusados, ha pedido que a los cinco encartados que han reconocido su participación en los hechos les sean aplicadas las atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, con lo que ha optado por reducir su petición de condena para los mismos a nueve meses de cárcel para cada uno de ellos y multas de 720 euros.

Alberto Manuel O.R., de su lado, ha negado toda participación en los hechos, manteniendo la fiscal su petición inicial de condena respecto a este encartado. En concreto, este acusado ha asegurado que la tarde de los hechos, estuvo paseando "por el centro" de Sevilla, haciendo compras en la gran superficie de El Corte Inglés de la Plaza del Duque de la Victoria, tras lo cual habría pasado la noche en la vivienda familiar, con sus padres.

Este encartado ha expuesto que por aquella época era en cierto modo "representante" del grupo Biris y que por ello, la Policía le telefoneaba con relativa frecuencia para "hablar" cuando se avecinaban partidos de fútbol considerados de alto riesgo o cuando acontecía algún incidente relacionado con los encuentros deportivos, al objeto según sus palabras de cosechar "información".

EL ARRESTO

A tal efecto, ha defendido que dijo a los agentes que le detuvieron que no era "tonto" y sabía el motivo del arresto, porque había sabido del altercado "a través de las redes sociales" y, siendo un miembro "bastante conocido" de los Biris, había sido "imputado" en ocasiones previas por incidentes que le fueron atribuidos y de los que salió después "absuelto".

Además, no se ha reconocido a sí mismo en unas imágenes que le han sido mostradas. "No se ve nada ahí", ha enfatizado", insistiendo en que "en absoluto" participó en los hechos.

Ha testificado además el agente de la Policía Nacional instructor del atestado policial que pesa en la causa, quien ha defendido que fruto de las imágenes obtenidas de "cámaras de seguridad" y de grabaciones de los hechos realizadas por vecinos con sus teléfonos móviles, los investigadores llegaron a la "conclusión" de que Alberto Manuel O.R. participó en los hechos, "en una segunda fila" en el entorno del establecimiento, incitando supuestamente a la agresión y con una actitud "intimidatoria".

IMÁGENES "BORROSAS"

Frente a las preguntas de la defensa, este agente ha reconocido que las imágenes "son borrosas", pero ha defendido que fueron revisionadas "cientos de veces" hasta alcanzar el "convencimiento" de la "identificación" de Alberto Manuel O.R. tanto en el "punto de encuentro" del grupo de ultras como "en el entorno" del establecimiento hostelero. Eso sí, ha admitido que para trabajar con las citadas imágenes no fueron usados programas digitales.

Mientras la fiscal del caso ha considerado probada la "participación activa" de este encartado en los hechos, su abogado defensor ha pedido su absolución, considerando que ha sido incluido en la investigación policial "por error" dado el "conocimiento" previo que los agentes tenían de este hombre por su papel en el colectivo de los Biris.

Especialmente, el abogado defensor ha señalado que el resto de acusados ha negado que Alberto Manuel O.R. participase en los hechos, la no incorporación de los vídeos originales a la causa para su visionado en el juicio o el testimonio de un segundo agente que admitió que no identificó a este encartado en las imágenes sumadas a las pesquisas. Según el letrado de la defensa, debe "prevalecer la presunción de inocencia".