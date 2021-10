Isa Pantoja revela lo que pasó en Cantora tras el fallecimiento de su abuela: "Fue como si no hubiera pasado el tiempo"

El inesperado fallecimiento de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja, desbarató los planes de Anabel Pantoja para su boda. La matriarca de los Pantoja falleció dos días antes de que la sobrinísima celebrase su boda, lo que provocó que sus nietos tuvieran que volar precipitadamente desde la isla de La Graciosa hasta Sevilla. Tras el recuentro en Cantora algo cambió, Kiko Rivera decidió no asistir a la boda de su prima y dejó de seguirla en las redes sociales.

Este miércoles, Isa Patoja ha estado en El programa de Ana Rosa donde ha contado algunos detalles de lo que ocurrió dentro de Cantora durante el velatorio de su abuela. Tras más de un año enzarzados, Isabel Pantoja y Kiko Rivera pudieron verse cara cara, no obstante, la ocasión no dejó lugar a reproches y madre e hijo se envolvieron en un emotivo abrazo.

"Mi madre se abraza con mi hermano, es un momento super emotivo, es cierto que nos quedamos un poco atrás porque necesitaban su momento después de todo lo que ha pasado", ha empezado diciendo la colaboradora. Isa Pantoja ha confesado que a pesar del triste motivo por el que la familia volvió a reunirse ella se emocionó porque "fue como si no hubiera pasado el tiempo y hubiéramos estado como siempre", ha explicado.

"Yo sé que para mi madre fue increíble que estuviera allí mi hermano", ha comentado la cantante. La hermana de Kiko Rivera ha explicado que ella también se abrazó con su madre, pero que no habló con ella de nada que tuviera que ver con los enfrentamientos de los últimos meses, sino que simplemente le mostró todo su apoyo. "Hablamos de otras cosas, como si no hubiera pasado nada, de los niños...", ha añadido.

Finalmente, Kiko se va a mitad de la noche e Isa y Anabel pasan la noche en Cantora para volver a Canarias al día siguiente. Antonio Rossi le ha preguntado a su compañera por qué el Dj no sé quedó a hacer noche como ellas y la colaboradora ha contestado: "En el aeropuerto, mi hermano tenía claro que iba a ir, que le iba a dar un beso a mi madre, pero que se iba a sentir extraño, agobiado, que no iba a ir a la boda... Él ya tiene pensado todo lo que iba a hacer".

No obstante, parece que madre e hijo acercaron posturas, ya que según ha confirmado la propia Isa Pantoja, el Dj dejará que su madre pudiera ver a sus nietas. La exsuperviviente ha confesado que tiene ganas de ver a su hijo de nuevo con su abuela, pero que tendrá que ser poco a poco ya que el niño no entiende que de repente todo vuelva a ser como antes. "Yo creo que a mi madre le va a venir muy bien estar con los niños, pero no como terapia, sino para que ella vea que estamos allí", ha terminado la colaboradora.