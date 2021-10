Condenan a un año de cárcel a un exmonitor de un instituto de Lleida por enviar fotos sexuales a alumnas

Un exmonitor del instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida ha reconocido este miércoles dos delitos de abuso sexual y ha sido condenado a un año de cárcel y a uno de libertad vigilada por crear un grupo de Whatsapp con una estudiante de 15 años y otra de 16 al que enviaba fotos suyas desnudo y comentarios de carácter sexual.

El hombre, de 41 años, ha reconocido los delitos en el juicio de conformidad celebrado en el Juzgado penal número 1 de Lleida, pero no tendrá que entrar en prisión ya que las partes han acordado suspender el ingreso con la condición de que no vuelva a delinquir en dos años. Por otra parte, las dos chicas no han pedido ninguna indemnización, por lo que el hombre sólo se ha tenido que hacer cargo de las costas judiciales.

12 años contratado

El acusado llevaba 12 años contratado por el Ampa como bibliotecario y fue detenido en 2018 después de que las alumnas comunicaran al instituto que habían sido víctimas de acoso y la dirección lo denunciara a los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones a los medios tras el juicio, el abogado de la acusación, Enric Rubio, ha mostrado la satisfacción del Ampa "por la sentencia condenatoria por unos hechos muy graves que cometió un señor contratado para que hiciera de bibliotecario en el instituto".

"Unos hechos de esta índole son absolutamente intolerables y más cuando se comenten con menores de 16 años", ha remarcado el abogado, que ha insistido en que el Ampa lo que quería era un acto de justicia.

"Hemos considerado que es oportuno el reconocimiento de la culpa y a cambio una rebaja de la condena. Además, ha solicitado la suspensión para no ingresar en prisión y nosotros hemos estado conformes", ha afirmado.

La Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión por dos delitos contra la libertad sexual al extrabajador del Ampa, que fue despedido dos días después de haber sido detenido.