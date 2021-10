Margarita del Val advierte a los jóvenes que no se vacunen de que pueden sufrir "achaques de mayores para toda la vida"

También cree que inocular la tercera dosis supone "un exceso de cautela" porque no hay "evidencia científica de que haga falta" ni de que "vaya a mejorar la capacidad de protección". "Pero en pandemia prefiero un exceso de cautela, pero no vayamos todos como locos demandando más dosis porque no las necesitamos. De cara al invierno, se debe tomar esta medida por si acaso", ha puntualizado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Del Val ha considerado que, en la actualidad, "la situación es muy buena". "Nos hemos vacunado muchos y hay mucha responsabilidad", ha apuntado.

En todo caso, ha admitido que es un momento en el que "hay más incertidumbre que antes", pero ha reconocido que, "si pasa algo que no se espera, será mucho más leve que antes". Por ello, ha dicho que, en caso de que aumenten los casos, no tendrá "muchas consecuencias de mortalidad", pero igual hay que "dar una marcha atrás y volver a instalar alguna medida".

"Puede que en todo el otoño haya pocos casos o que haya muchos. No lo sabemos todavía porque depende del comportamiento de cada uno de nosotros", ha añadido. En este sentido, ha recordado que hay mucha gente que se ha infectado en verano, "a lo mejor algunos no se habían vacunado, y mejor les vendría que se pusieran una segunda dosis".

También se ha referido a la gente que todavía no se ha atrevido a salir a la calle en año y medio, y les ha animado a "olvidar el miedo y pasar al punto de precaución". "Que se lance a salir porque es el mejor momento, antes de que empiece el otoño. Estando vacunados, se pueden enfrentar a una calle con una incidencia bajísima", ha señalado.

La experta ha explicado que hay que "convivir con el virus". "El virus está, nos vamos a infectar todo antes o después. Está circulando, entre los vacunados, entre los no vacunados. Hay bastantes jóvenes que todavía no están vacunados, alrededor de una cuarta parte de los jóvenes entre 12 y 39 años", ha indicado.

Tras apuntar que en el Estado se han vacunado 40 millones de personas, ha dicho que no solo están "sanas y protegidas, sino que están tranquilas y tienen futuro". "La gente que decide no vacunarse y retirarse para no infectarse, no tienen futuro. ¡Por favor, que miren hacia adelante, que se vacunen!", ha insistido.

A su juicio, habrá "subidas y bajadas" de casos, pero habrá que preocuparse por los enfermos graves. "Las vacunas han sido un antes y un después claramente y la campaña española de vacunación es envidia incluso dentro de Europa, que ha recibido el mismo número de dosis", ha reiterado.

TERCERA DOSIS

En cuanto a la tercera dosis de vacuna, que la comisión interinstitucional ha decidido administrar como refuerzo, ha dicho que "no hay evidencia científica de que haga falta para ninguna población, ni de que colabore para nada en que más adelante hubiese necesidad".

"Sube los anticuerpos, evidentemente, pero no tenemos ni idea de qué nivel de anticuerpos es protector. De hecho, sabemos que los anticuerpos no miden la protección. Hace falta medirlo de una manera más completa. Como eso no lo sabemos todavía, pero interesaría hacerlo, la manera de saber si hay protección conferida por una vacuna es si hay casos graves en los hospitales", ha señalado.

En todo caso, ha explicado que, "para quien lo necesite, está bien" y ha puntualizado que en pandemia ella prefiere "un exceso de cautela". Además, supone que, con la actual pauta de la vacuna anticovid, la protección "durará muchos años".

Margarita del Val ha animado a vacunar de la gripe y ha recordado "lo bien que funcionan las mascarillas". También cree que hay que inocular a los mayores de 75 años la vacuna del neumococo, que es una enfermedad "más grave" que el coronavirus.

VACUNACIÓN DE NIÑOS

Para la viróloga, empieza a ser cuestionable el beneficio que tiene la vacunación en los niños por "los mínimos riesgos que tiene para ellos" la covid-19, porque es como si pasaran "un catarro, en general". "Yo creo que no hace falta vacunarles porque pasar la enfermedad les va a dar una inmunidad más completa, que les va a servir para toda la vida", ha subrayado.

Del Val ha recordado que las secuelas se producen a partir de los 20 años, como "niebla mental, fatiga excesiva, problemas de otro tipo en varios órganos".

Por último, ha defendido el uso de la mascarilla y ha explicado que, para que no sea obligatoria, "habrá que ver cómo se pasa este invierno". "Voluntariamente se la va a quedar mucha gente seguro. Los que son particularmente vulnerables, ya han visto lo bien que han pasado el invierno pasado y la van a mantener. Y los que estamos en contacto con ellos, cuando tengamos un catarro fuerte, estemos tosiendo, etc, ya no vamos a tener la indecencia y la falta de respeto de no ponérnosla durante unos días", ha apuntado.

A su juicio, el futuro es el del "aire limpio" y hay que "instaurar buena calidad de aire en todos los edificios para que haya la ventilación o los filtros adecuados". "Cuando eso lo vayamos teniendo, cada vez veremos que es menos necesaria la mascarilla, pero es a largo plazo", ha avisado.