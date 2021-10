Lucía Pariente confiesa que "no cree en el matrimonio" y que su marido "siempre está en la sombra"

La madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, fue la protagonista de la llamada 'Línea secreta de la vida', una sección de Secret Story en la que los concursantes se enfrentan a una pizarra donde desgranan los momentos más importantes de su vida.

Si algo sorprendió cuando la mujer entró en el reality de Telecinco fue una conversación que mantuvo con su hija en la que ambas hablaban de la posibilidad de que Lucía Pariente tuviera un romance dentro de la casa, pues está casada con el padre de Alba Carrillo.

Una relación especial que mantiene con Carlos, que así se llama, uno de los apoyos más importantes en su vida.

Con él pudo volver a "tener una familia" después de la traumática separación de sus padres. A los 14 años Lucía Pariente "se hizo adulta" por la enfermedad de su madre. "Empecé a mandar, dirigir y exigir a mis hermanos cómo tenía que ser la vida", algo que continuó tras la separación.

"Decidí casarme por quitarme un montón de cosas", explicó, aunque no cree en el matrimonio, según dijo, aunque dejó claro que su vida es su familia.

"Mi relación [con Carlos, su marido] es muy buena, maravillosa. Es la persona que siempre se mantiene en la sombra. Cuando me ve caída coge el teléfono y viene corriendo. Es la persona que siempre que me pregunta y le digo que soy feliz siempre me responde que 'Siempre vivió de ilusiones la tonta de los coj...", decía divertida.

"A mí me basta muy poquito para ser feliz", explicaba la concursante, cuyo fuerte carácter le ha generado en la casa grandes alianzas y grandes enfrentamientos.