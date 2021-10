Educació destina 33,5 milions per a la construcció i millora de 15 centres

La Conselleria d'Educació ha adjudicat 33,5 milions d'euros per a construir i millorar 15 centres educatius d'una dotzena de municipis de la Comunitat Valenciana.

De la inversió adscrita, 11,4 milions són per a 5 actuacions en centres educatius de la província d'Alacant; 7,6 milions d'euros per a 5 actuacions en centres educatius de Castelló; i 14,5 milions d'euros per a 5 noves actuacions a València.

Amb aquests nous 33,5 milions més d'inversió, la Conselleria d'Educació ja porta adjudicats 992,8 milions d'euros per a la millora d'infraestructures educatives a través d'Edificant: 364,3 milions per a les comarques d'Alacant, 165,7 per a les de Castelló i 462,8 milions per a les de València, destaca el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

En aquesta nova tramitació mitjançant Edificant només queda que les aprove el ple municipal de cadascun dels 12 ajuntaments sol·licitants.

Des de l'administració educativa detallen que 7 de les noves delegacions són intervencions "d'una magnitud elevada perquè suposen la construcció total, ampliació o reforma integral de centres educatius".

Es tracta de la nova construcció del CEIP Graüll de Xàbia, la reforma de l'antic institut de Bunyol per a albergar la secció de l'EOI i altres usos docents; les grans ampliacions dels CEIP Divina Aurora i Sant Miquel de Tavernes de Valldigna, així com de l'aulari del CRA Penyagolosa en Atzeneta per a culminar el seu procés de transformació en institut-escola; i la rehabilitació integral dels col·legis de la Llosa i Jérica.

Així mateix, seran 5 les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius de 3 municipis alacantins. Una d'aquestes poblacions, Beniarrés, s'incorpora per primera vegada a Edificant. L'augment d'inversió més important es realitza en la Marina Alta, amb 6,6 milions d'euros més, que es destinaran a la construcció de nou del CEIP Graüll de Xàbia.

El nou col·legi serà un centre de dues línies amb dues aules gratuïtes de 2 anys, 6 d'Infantil (3-5 anys), 12 de Primària, gimnàs i menjador equipat amb cuina pròpia.

Al Baix Vinalopó s'han destinat 3,8 milions d'euros per a realitzar tres noves actuacions a Crevillent: la més important són les obres d'adequació del CEIP Rector Francisco Mas, amb una inversió de 2,7 milions d'euros, que permetrà reformar l'aulari d'Infantil, construir un gimnàs i un menjador així com millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica del centre; mentre que els 1,1 milions restants són per a la millora del CEIP Francisco Candela i l'escola d'adults El Puntal.

A Beniarrés, en la comarca del Comptat, la Conselleria destina més d'1 milió d'euros per a la rehabilitació integral de l'aulari del CRA Riu Serpis i la seua ampliació amb la construcció d'un gimnàs.

En la demarcació de Castelló, són 5 les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius. Tres d'aquestes poblacions, Atzeneta del Maestrat, Jérica i la Llosa, entren per primera vegada en el pla Edificant.

El gruix de la inversió es concentra a la comarca de l'Alcalatén, on es rehabilitarà i ampliarà l'aulari del CRA Penyagolosa a Atzeneta del Maestrat amb una inversió de 3 milions d'euros.

Transormació en institut-escola

Aquest centre va iniciar el curs passat la seua transformació en institut-escola i les obres que ara es deleguen a l'Ajuntament permetran culminar el procés, ja que quedarà configurat com un centre totalment nou amb un aula gratuïta de 2 anys, tres d'Infantil 3 a 5 anys, 6 de Primària, 4 d'ESO, i un menjador amb cuina.

A la Plana Alta s'adjudiquen 2,1 milions d'euros més d'inversió per part de la Conselleria per a tres noves actuacions que es realitzaran en aquesta comarca. En concret, s'escometrà la rehabilitació integral del CEIP Vicente Faubell Zapata de la Llosa amb una inversió d'1,3 milions d'euros.

A més, en el CEIP Cardenal Cisneros d'Almassora s'invertirà més de mig milió d'euros en la reforma de la cuina i en la renovació total del sistema de calefacció, i altres 250.000 euros es destinaran a obres de millora de l'IES Violant de Casalduch de Benicàssim.

L'Alt Palancia suma 2,5 milions d'euros d'inversió per a la rehabilitació integral de l'aulari del CRA Palancia-Mijares de Jèrica.

Finalment, pel que fa a les comarques de València, sumen 5 noves adjudicacions de fons econòmics per part de la Conselleria en 4 ajuntaments, que suposen una inversió de 14,5 milions d'euros. Dues d'aquestes poblacions, Bunyol i Montaverner, s'incorporen al pla Edificant.

El principal muntant es concentra a la Safor, concretament 7,6 milions d'euros. Amb aquesta quantitat, Tavernes de la Valldigna sumarà dues noves actuacions per ampliar els CEIP Sant Miquel i Divina Aurora, amb una inversió de 4,5 i més de 3 milions d'euros, respectivament.

En la comarca de La Foia s'invertiran quasi 4,6 milions d'euros amb l'objectiu de reformar l'antic institut de Bunyol per a albergar la secció de l'EOI i altres usos docents.

En la Ribera Baixa, la Conselleria invertirà prop d'1,5 milions d'euros en la reforma de l'IES Joan Llopis Marí de Cullera, on entre les diverses actuacions planificades es troba la modernització del gimnàs i les pistes esportives i patis.

També pujarà la inversió de la Generalitat en uns 870.000 euros a la Vall d'Albaida, que es dedicaran a la reforma i modernització del CEIP Doctor Esplugues de Montaverner.