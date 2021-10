La Comissió 9 d'Octubre crida a manifestar-se contra el "feixisme emergent" i la tendència recentralitzadora de l'Estat

Sota el lema 'Pais Valencià antifeixista', aquest és una de les cinc manifestacions convocades per a un 9 d'Octubre que tornarà a omplir els carrers de València després de l'aturada de 2020, complint amb la mascareta obligatòria i la resta de mesures sanitàries.

En la presentació, el portaveu de la Comissió Toni Gisbert ha defès la Comunitat com a "illa" en comparació a "un context europeu d'emergència d'un nou feixisme reaccionari que, encara que no qüestiona directament la democràcia, sí l'erosiona greument". "Ens hem de posar alerta per a frenar-ho", ha encoratjat.

Paral·lelament, enguany volen mostrar la seua preocupació per la "tendència recentralitzadora de l'Estat que s'ha accentuat amb la pandèmia", ja que la majoria de les decisions sanitàries s'han pres "de manera unilateral" malgrat que és una competència transferida. "La famosa cogovernança s'ha quedat en una paraula", ha criticat el també secretari d'Acció Cultural (ACPV).

Unes altres de les seues queixes són la "persistència negativa i resistència" del Govern a donar llum al nou sistema de finançament autonòmic i el "menyspreu" del caràcter oficial del valencià, davant la "judicialització sistemàtica" de polítiques de la Generalitat en matèria lingüística. Rebutgen especialment el projecte de Llei Audiovisual estatal perquè "discrimina absolutament les llengües no castellanes".

I exigeixen que el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), ferm el conveni de reciprocitat de la radiotelevisió pública À Punt amb Tv3 i IB3 i l'entrada a l'Institut Ramon Llull. "El context és més favorable que mai (...) És una qüestió de voluntat política", ha urgit el portaveu, remarcant que "l'obstacle és ell (Puig) i no de caràcter tècnic".

Sobre el dispositiu de seguretat, que vetlarà per a evitar incidents en les cinc manifestacions, la Comissió espera que la Delegació de Govern "atenga a la seua responsabilitat" de garantir l'ordre públic i els drets de la ciutadania. "He parlat amb el subdelegat (Luis Felipe Martínez) i crec que anirà bé", ha confiat.

També ha recordat que tothom té dret a manifestar-se, encara que "ja es veurà la capacitat de mobilització de cadascun", i ha remarcat que Arran i la CUP "habitualment venen" però no formen part de l'organització encara que compartisquen les seues reivindicacions.

"EL PSPV HAURIA D'ESTAR"

Preguntat per la participació dels Joves Socialistes, el portaveu de la Comissió 9 d'Octubre ha assenyalat que el PSPV va deixar de sumar-se fa uns anys i ha defès que "hauria d'estar" en la manifestació.

I sobre l'assistència o no de l'alcalde de València, Joan Ribó, una altra de les integrants de la comissió, la diputada de Compromís Nathalie Torres, ha explicat que els representants institucionals que se sumen "ho fan pel seu partit". "Ribó és amfitrió de molts actes, si està o no depèn de la seua agenda, però Compromís estarà com sempre", ha resolt.

"IMMINENT" JUÍ ORAL DEL 9O DE 2017

D'altra banda, la Comissió creu que serà "imminent" l'obertura del juí oral per a les 28 persones processades per les agressions de la manifestació del 9 d'Octubre de 2017, ja que tots els escrits d'acusació estan presentats i només falten alguns de les defenses.

"Des de la prudència, crec que que podem ser relativament optimistes", ha confiat el portaveu apuntant a la fi d'octubre o inicis de novembre. També ha assegurat que les defenses s'han dedicat a intentar "torpedinar i allargar" el procediment quan els acusats "estan perfectament identificats" per les imatges captades per mòbils.

Es tracta de 28 persones acusades d'una llista important de delictes, en alguns casos reincidents i que tenen antecedents fins i tot penals", alguns integrants de l'extinta Peña Yomus d'afeccionats ultra del València CF que exhibien eixe dia simbologia neonazi i d'extrema dreta. Tots s'enfronten a penes d'entre cinc i deu anys de presó per les agressions i amenaces a professionals de mitjans de comunicació i assistents a la manifestació del 9 d'Octubre de 2017.

Per tot açò, la Comissió espera que aquest procés servisca per a posar de manifest "la violència feixista existent a València" i tornar a reclamar al club 'che' que siga "encara més ferm" i no permeta l'entrada a Mestalla de cap persona violenta física o verbalment.