Sanjuán sobre Llei d'Habitatge: "Aquest Ajuntament no es posa a favor de grans fons sinó dels joves"

Sanjuán ha subratllat que aquest canvi normatiu anunciat per l'Executiu central coincideix "amb les polítiques desenvolupades des de 2015 pel PSPV de la mà de la vicealcaldesa, Sandra Gómez, per a incentivar que tota la vivenda buida de la ciutat isca al mercat i permeta relaxar els preus del lloguer", segons ha indicat en un comunicat.

"L'Ajuntament ja tenia fets els deures i la Generalitat ja ha avançat molt per poder aplicar un recàrrec a la vivenda buida. A València, si els terminis es compleixen i tenim eixe registre de vivendes buides de la Generalitat de grans tenidors abans de final d'any, en 2022 hi haurà ja un recàrrec amb l'objectiu no de cobrar més imposats sinó que hi haja menys vivenda buida a la ciutat i, per tant, que baixen els preus del lloguer i moltes persones puguen accedir a tindre una casa", ha incidit Sanjuán.

Per als socialistes, "la prioritat és l'accés a la vivenda dels ciutadans de València i no els privilegis de les grans corporacions com defèn el PP" i, per açò, l'edil ha subratllat que s'estan establint mesures concretes per a garantir aquest dret fonamental i penalitzar a través de l'Impost de Béns Immobles als grans tenidors de vivendes que tinguen immobles buits en qualsevol barri de la ciutat.

"Aquest Ajuntament no es posarà a favor dels grans fons sinó a favor dels joves que no troben vivenda, que crec que que és on han d'estar les administracions públiques. Per açò, estem treballant amb la Generalitat per a poder establir aquest recàrrec com més prompte millor i que, per descomptat, en 2022 ja comence a mobilitzar vivenda buida a la ciutat", ha conclòs.