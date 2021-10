En verano, Enrique del Pozo, nuevo colaborador de Viva la vida, y, a pocas semanas de su estreno, desveló que tenía una nueva ilusión: Rubén Sánchez, su novio de 39 años con el que lleva apenas medio año pero al que conoce desde hace décadas.

El tertuliano de 64 años aseguró que conoció al culturista en la época de Crónicas marcianas, pero llevaba desde este año con él. "Me complemento totalmente con Rubén y no descartamos casarnos en el futuro. Es un amor tan fuerte, de entenderse, comunicarse", aseguró.

Del mismo modo opina Rubén Sánchez, quien ha confirmado que se quieren casar en una entrevista en exclusiva con Diez Minutos: "Tiene un corazón enorme, es cariñoso, mimoso, atento... Ha hecho por mí más que nadie en estos últimos años".

"Queremos un proyecto estable de familia, no nos van las relaciones abiertas. Somos muy tradicionales", ha declarado. "Queremos darnos los anillos en Roma, y la boda, quizás, para mayo del año que viene".

Y es que, aunque en ocasiones le cueste compaginar su profesión de culturista con Enrique del Pozo y, a pesar de la diferencia de edad de 25 años, está claro que su relación está cada vez más afianzada. "Nos han dicho de todo. [A todos los que acusan de montaje] les diría que, si no has comido de mi plato, no puedes opinar", ha sostenido Rubén Sánchez.

Además, cada vez más acostumbrado a los focos y las cámaras, pues ya ha posado con su pareja en un photocall, el atleta no ha dudado en postularse para un reality: "Me encantaría ir a Supervivientes por el hecho de la superviviencia, la lucha, pasar hambre... Me vería ganador".