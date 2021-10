La producció industrial a la Comunitat Valenciana creix un 1,8% a l'agost, per sota de la mitjana nacional

El repunt de l'Índex de Preus Industrials (IPI) a la Comunitat Valenciana és dels més suaus entre les comunitats. Només Castella-la Manxa creix menys (1,3%), i per darrere se situen les úniques quatre comunitats en les quals baixa l'índex: Múrcia (-1,1%), Navarra (-4%), Aragó (-5,6%) i Andalusia (-6,8%). Per contra, el rànquing el lidera Astúries, amb un creixement del 7,4%.

Per contra, els majors increments es produeixen a Astúries (17,4%), Illes Balears (13,6%) i País Basc (12,3%).

En l'acumulat de l'any, la Comunitat Valenciana se situa com l'octava comunitat amb major increment, amb un 11%, per damunt de la mitjana nacional del 10,2%.

DADES NACIONALS

A Espanya, l'IPI es va incrementar un 3,6% a l'agost en relació al mateix mes de 2020, ampliant en més de tres punts l'avanç interanual registrat al juliol, que va ser del 0,4%.

Amb el repunt interanual d'agost, la producció industrial encadena sis mesos consecutius de taxes positives, encara que les d'agost i juliol han sigut els menors creixements d'aquest període, segons l'INE.

Per sectors, el major avanç de la producció ho van anotar els béns intermedis, amb un augment interanual del 7,2%, seguit dels béns no duradors (+6,2%); els béns de consum duradors (+4,7%) i els béns d'equip (+4,2%). Per contra, la producció d'energia va baixar un 3,2% interanual a l'agost.

Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va registrar a l'agost un repunt interanual de l'1,8%, taxa 1,5 punts inferior a la del mes anterior.

En termes mensuals (agost sobre juliol), i dins de la sèrie corregida, la producció industrial va caure un 0,3%, enfront de les reculades superiors a l'1% registrat en els dos mesos anteriors. Amb la disminució d'agost, la producció industrial encadena tres mesos consecutius de caigudes mensuals.