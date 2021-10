Sindicatos se concentran en la estación de Abando contra la "escalada de agresiones" a vigilantes de seguridad privada

En un comunicado, han informado de que la concentración, que se llevará a cabo a las 11.00 horas, tiene como objetivo volver a exigir dotación de material de autoprotección basado en chalecos anti trauma y anti pinchazos y guantes anti corte, cámaras, así como que los vigilantes realicen el servicio en parejas.

Los sindicatos convocantes han explicado que los vigilantes de seguridad privada que prestan servicios en la estación de Abando Indalecio Prieto, dependiente de Adif, y en las unidades ferroviarias dependientes de Renfe están "preocupados por el aumento exponencial del grado de violencia y agresividad que sufren día a día".

Según han señalado, el "lamentable suceso del asesinato de un joven de 20 años en la estación de Bilbao viene a confirmar que estos servicios son peligrosos".

Los sindicatos han explicado que, "durante este año y medio, y más durante la pandemia, se ha ido agravando este ambiente agresivo que ha llevado a varios vigilantes a la perdida de piezas dentales, roturas de puentes dentales y de gafas, así como heridas con puntos de sutura y fracturas óseas de diversa índole, inclusive un infarto declarado recientemente como accidente laboral en base al estrés y grado de ansiedad que sufría un vigilante en esta estación".

Las centrales sindicales también solicitarán una reunión con subdelegación del Gobierno, concejalía de Seguridad Ciudadana de Bilbao, departamento de seguridad privada de la Ertzaintza y la propia seguridad corporativa de Renfe y ADIF para buscar una solución a esta situación.

El comité de empresa y los sindicatos participantes entienden que "no se puede dar un servicio de seguridad de calidad a los usuarios de estas instalaciones si no se dota de medios de autoprotección a los vigilantes y no se aumenta el número de trabajadores".