El COEV exigeix a Sanitat que canvie la denominació d'"infermera d'empresa" per "infermera de treball"

Sobre aquest tema, assenyalen que és un canvi que porta més de 15 anys sense aplicar-se, malgrat que la legislació recorda que 'infermera d'empresa' és una designació "obsoleta" que ha de reemplaçar-se per "infermera del treball" i suposa un greuge comparatiu enfront de la resta de les seues companyes infermeres especialistes.

En eixe sentit, assenyalen que és necessari per a desenvolupar les funcions i les competències de les 'infermeres del treball' al Servei de Prevenció, ja que hi ha funcions de la Infermeria que estan parcel·lades per les especialitats tècniques preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).

Per açò, des del Col·legi d'Infermeria de València s'incideix que el canvi de denominació suposa un reconeixement de les funcions, competències i de la millora de condicions laborals i retributives de les infermeres del treball.

De fet, apunten que segurament pel problema de denominació, quasi la totalitat de les infermeres que treballen en el SPRL han quedat fora en els primers llistats publicats de la regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà (prescripció infermera) de la Conselleria de Sanitat.