La cantant valenciana Nadia Sheikh inicia gira al Regne Unit i presenta nou senzill

L'artista reprèn així "amb força la seua carrera" i presentarà també un segon senzill després de l'exitosa gira de 19 concerts que va realitzar en 2020 com a telonera del prestigiós grup gal·lés Stereophonics per huit països d'Europa que van presenciar més de 70.000 persones. També va actuar amb M-Clan recentment a Castelló, després de l'aturada pel Covid-19.

Amb aquest gira pujarà als escenaris amb la seua banda un any i mig després dels concerts amb Stereophonics a Liverpool, Leeds, Madrid, Barcelona, París, Frankfurt, Amsterdam, Berlín, Colònia, Munich, Zurich, Milà, Lausanne, Luxemburg i Hamburg. Sheikh (veu, piano i guitarra rítmica i principal), amb Rowan Davies (baix), George Gardiner (bateria), a més de la col·laboració d'Harry Acreman (guitarres).

Nadia Sheikh afronta aquest nou projecte "amb moltes ganes, nervis i emoció" i avança que presentarà nombroses cançons noves amb una posada en escena "molt ambiciosa" en la qual tindrà més protagonisme amb les guitarres en directe, explica en un comunicat.

En concret, l'artista hispà-britànica actuarà el 14 d'octubre en The Water Rats a Londres, el 20 en The Moon (Cardiff), el 21 en Jimmy's (Liverpool), el 22 en Night People (Manchester) i el 28 en The Lending Room (Leeds). A la capital, on resideix gran part de l'any, tocarà en un lloc emblemàtic que va acollir el primer concert de Bob Dylan al Regne Unit en 1962 i el primer concert d'Oasi a Londres en 1994.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Aquest tour també suposarà "un suport més" per a la projecció internacional de la compositora i intèrpret que en la seua carrera artística ha actuat en rellevants esdeveniments musicals com el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018, on va ser definitiva l'aposta personal de Melvin Benn, aleshores director del festival; al Tramlines Fringe Festival (Sheffield), al I Not Festival (Derby) o al Festival Isle of Wight al Regne Unit, així com en nombrosos concerts a Espanya i Europa.

Sheikh, que barreja potents cançons indie-rock amb temes pop i emotives cançons acústiques, va publicar a l'agost un tema, (IDWK) I don't wanna know (No vull saber), que presentarà en aquest gira i és un avançament al seu tercer EP.

El senzill parla sobre "la difícil conversa que evitem tindre amb nosaltres mateixos", va ser una de les primeres cançons que va escriure durant la pandèmia i una les seues cançons més personals. Està produït per Brett Shaw (Lady Gaga, Foals, Florence and the Machine...), masteritzat per John Davis (The Killers, Dua Lipa, Lana Del Rey...) i està acompanyat d'un vídeo codirigit per Rita Gratacòs i per la pròpia Sheikh.

Coincidint amb l'inici de la gira el dia 14 publicarà un segon senzill, 'Love is undefined' (L'amor és indefinit), que ha escrit pensant "en el sentiment que experimentes quan saps que les coses no estan funcionat però tens tanta por de ferir a l'altra persona que t'acabes fent mal a tu mateix, i com a conseqüència ferixes a l'altra persona fins i tot més".

Sobre aquesta cançó, la compositora assegura que és una de les seues cançons "més honestes i íntimes fins al moment". El treball està també gravat en 123 Studios a Londres i produït per Shaw que, a més, s'ha encarregat de les mescles i la masterització.

El nou EP, que estarà disponible a les principals plataformes a partir del 16 de novembre, inclourà quatre temes i serà el resultat d'un projecte molt elaborat que la cantant porta molt temps macerando. Suposa un canvi en el seu so, "encara més cuidat i més madur", que apunta en aquest treball discogràfic a la direcció musical que desitja transitar en el futur.