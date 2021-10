Cómo barrer sin levantarse del sofá (¡y ahorrando!): Amazon rebaja uno de los robots aspiradores favoritos de Cecotec

Limpiar nuestro hogar es mucho más sencillo desde que los robots aspiradores llegaron a él. ¡Ahora no hay esquina o bajo de mueble con más cúmulo de polvo del día! Si bien es cierto que no sirven para alcanzar la suciedad de paredes y techos (como si lo logran las también deseadas escobas verticales), son perfectos para aquellos que, sin levantarse del sofá, quieren una casa reluciente. De hecho, con un solo clic, un comando de voz o, incluso, sin nuestra intervención (¡si los programamos!), estos pequeños electrodomésticos inteligentes son capaces de mapear el suelo de casa para acabar con cualquier tipo de resto. Aunque, claro, no todo podían ser ventajas: para hacerse con uno hay que invertir.

Los robots aspiradores, dependiendo de las prestaciones que ofrezcan, suelen estar sujetos a precios que superan los 200 euros, por lo que son muchos los que no pueden hacerse con uno si no hay oferta de por medio. Y para ellos es, precisamente, la que hemos encontrado al rastrear el catálogo de Amazon. El gigante de las compras online ha rebajado un 23% (¡50 euros!) uno de los gadgets de Cecotec mejor valorado por los usuarios: el Conga 1790 Ultra. Con cuatro estrellas doradas y más de 4.600 valoraciones este robot ostenta ya la etiqueta Amazon’s Choice, ¿comprobamos por nosotros mismos si su relación calidad precio es tan buena como dicen?

Robot aspirador Conga 1790 Ultra. Cecotec

Este modelo es todo un todoterreno, puesto que aspira y barre, pero también friega y pasa la mopa. Por ello, tener un suelo impecable a diario es más fácil que nunca y cuesta menos esfuerzo. La versión 1790 Ultra realiza una limpieza ordenada gracias a un sistema de navegación SmartGyro 3.0 y a los mapas que crea y que el usuario tiene disponible en una aplicación móvil desde la que controlar las sesiones de limpieza. Sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída garantizan una limpieza efectiva sin ningún tipo de percance. Otra de sus ventajas es que puede sincronizarse con los asistentes de voz más populares del mercado para que con nuestra voz podamos ampliar los ciclos de limpieza.

Su sistema Bestfriencare, con dos cepillos intercambiables, es perfecto para casas con mascota, puesto que evitan enredos al tiempo que recogen todos los pelos. Además, si el robot se queda sin batería durante el ciclo, vuelve automáticamente a la base de carga y luego vuelve a finalizar la limpieza.

