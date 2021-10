Patricia Pardo estrena al TEM 'Madonna', una reflexió sobre l'amor des de "la màgia del clown"

En l'obra, el clown sempre va molt més enllà de la riallada. Al llarg de més de dos dècades de trajectòria, l'artista d'Alaquàs ha consolidat un estil molt definit on l'humor circense és una avantsala a la crua realitat: després de les clàssiques persecucions, gags i slapsticks amb els quals sol obrir cada representació -una tècnica per a relaxar a l'espectador i obligar-li a baixar la guàrdia-, Pardo aborda sempre qüestions amargues i ruines que van de la corrupció a les desigualtats socials, passant per la violència o el maltractament animal.

I el més curiós -destaquen des de la sala municipal- és que el públic, "entregat a la causa gràcies a eixe frenesí inicial, assumeix i s'implica en aquesta transició com si fóra el més normal del món".

En 'Madonna', que estarà en cartell en El Musical fins al 17 d'octubre, Pardo torna a construir complexes metàfores sobre la societat actual a partir de la comicitat circense.

Des de l'escenari, les acròbates i clowns Dayné Álvarez, Mar Marcos i Natalia d'Annunzio, acompanyades de les directores (Pardo i Olga Osuna), relaten el viatge d'una família de tres generacions a través de diferents nombres inspirats en la circense clàssica-cabaret, tot mentre la intèrpret de signes Ana Casanovas, perfectament integrada en la posada en escena, permet amb la seua tasca que l'obra siga accessible també a la comunitat sorda.

També hi haurà una marioneta realitzada per Andreu García i fins a una escultura, la imatge de la qual convé no desvetlar, creada per Zoltart. I sonarà 'Like a Virgin', i també la música d'Eva Gómez i Laura Miñarro que, segons Patricia Pardo, aporta "originalitat i espectacularitat" a l'obra.

MIRADA CRÍTICA

El viatge recorre les disciplines tradicionals del clown fins a desembocar en una mirada crítica sobre els conceptes d'empatia, respecte i amor: "Volem navegar entre l'expressió circense convencional i el llenguatge escènic contemporani, utilitzant qualsevol ferramenta artística a l'abast, renegant dels paràmetres conservadors de l'escena quan siga necessari", explica Pardo en un comunicat.

"Volem endinsar-nos en la fragilitat i la cabuderia del clown, però també en el joc de la ficció i la realitat, l'acte-ficció, i en la utilització de l'habilitat física i el gag com a mitjà narratiu o metafòric, i no exclusivament com a habilitat física o espectacular. Aspirem a construir imatges-metàfora que parodien l'egocentrisme, la debilitat, la nostra contradicció a l'hora de trobar l'equilibri entre el benestar propi i el dels altres", conclou.