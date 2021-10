Así fueron los inicios de Risto Mejide: de líder de una banda de música a temido juez de concursos de talentos

Risto Mejide se ha convertido en el miembro más temido del jurado de los concursos de talentos más destacados del panorama español, tras una larga trayectoria en la que sus críticas han sido protagonistas de estos programas.

Su carrera profesional ha oscilado entre el mundo de la comunicación y la música, pero siempre con su carácter y vestimenta tan personal que le ha proporcionado la reconocida identidad que tiene a día de hoy.

Con tan solo 21 años, a mediados de los 90, lideró la banda OM. Era una de las figuras más importantes, ya que componía sus canciones, cantaba y además tocaba el teclado.

Sin embargo, su futuro en el mundo de la música se dirigiría por otro lado al tener que disolver el grupo para dedicarse en profundidad a la publicidad. Sus estudios de Administración de Negocios y Dirección de empresas en ESADE le otorgaron la posibilidad de dirigir algunas agencias de publicidad.

Tras ello, tuvo una etapa como profesor de Vieja creatividad para la nueva economía en el Posgrado de Comunicación y Publicidad de la Escuela Superior de Diseño ELISAVA, adscrita a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Ha trabajado en compañías como Euro RSCG, Bassat Ogilvy & Mather, S,C,P,F5 o Saatchi & Saatchi, colaborando codo con codo con artistas muy relevantes a nivel mundial como Radiohead, U2, Britney Spears o Lou Reed. También creó Aftershare.tv de la mano de Marc Ros desde 2007 y fue fundador del blog hayquejoderse.com en el que relataba sus experiencias con la publicidad con un toque algo canalla.

Fue en 2006 cuando dio el salto a la televisión en un concurso de Antena 3, El invento del siglo. En su primera aparición ya se forjó su papel crítico en sus valoraciones pese a que el programa tan solo se emitió durante una semana.

La productora de este espacio, pese a su corta duración, se quedó encantada con la colaboración de Risto y decidió contar con él para Operación Triunfo 5 en ese mismo año. En este formato, que se emitía en Telecinco, fue donde empezó a ser conocido en el mundo de la televisión.

Su etapa como jurado en OT tan solo duró tres años, pero le catapultó hasta el lugar en el que está hoy. Ya en ese momento sus intervenciones en el programa hacían que la audiencia se disparase del 20 al 50%.

Nunca le dio exclusividad a una cadena, ya que mientras se encontraba en Telecinco también compaginó algunas colaboraciones en Antena 3 como Paranoia Semanal o Tal cual lo contamos, o en Cuatro con Channel Nº4.

Ni tampoco se centró solamente en un medio. También estuvo como colaborador en el programa de radio de Luis del Olmo, Protagonistas, en el año 2007 y en Julia en la Onda durante un año.

También se convirtió en articulista de ADN y de El Periódico en el que hizo diversas columnas semanales dando su opinión sobre la actualidad o diversos temas más cotidianos hasta 2017 en el que cerró esta etapa.

Entre 2008 y 2010 formó parte como productor ejecutivo de Labuat, un proyecto que lideraba Virginia Maestro, una concursante de Operación Triunfo que tuvo escaso éxito y tuvo que cesar su actividad.

Desde 2008 hasta la actualidad se ha consolidado como una figura de éxito en el mundo literario con ocho libros publicados en diferentes etapas y abordando diversos temas: El pensamiento positivo (2008), El sentimiento negativo (2009), Que la muerte te acompañe (2011), #Annoyomics: El arte de molestar para ganar dinero (2012), No busques trabajo (2013), Urbrands (2014), X (2016), Diccionario de las cosas que no supe explicarte (2019).

El ranking show G-20 fue su primera oportunidad en 2009 para demostrar su valía como presentador de programas de actualidad con un toque de humor, pero el formato tan solo duró tres meses y medio.

Regresó a los concursos de talentos con Tú sí que vales entre 2011 y 2013 como jurado, etapa que pondría en pausa durante unos años y después regresaría a ella en 2017 con Got Talent España, Factor X o Top star ¿Cuánto vale tu voz?

Sin duda, el programa en el que ha encontrado su sitio es Got Talent España, en el que lleva desde 2017. Pese a sus continuos anuncios de que cerrará esta etapa, siempre acaba formando parte del equipo en la siguiente temporada siempre acompañado de la mano de Edurne.

Su particular tono para la entrevista más incisiva combinado con su particular ironía le han llevado a dirigir diversos formatos en varias cadenas: Viajando con Chester (Cuatro), Al rincón (Antena 3), All you need is love... o no (Telecinco).

También, incluso, ha llegado a actuar en tres series. En dos de ellas, Los Serrano y Vida perfecta, hacía de sí mismo, sin embargo, en Polònia de TV3 formó parte de un episodio como becario.

Oculto tras unas gafas de sol que pocas veces se ha quitado, se ha convertido desde 2019 en una figura importante dentro del periodismo español gracias al programa Todo es mentira, un espacio en el que se da la información más actual de una forma dinámica y divertida.

Durante la pandemia y el confinamiento de la población a consecuencia, se encargó de Conversaciones en Fase Zero, en el que entrevistaba a diversas personalidades por videollamada.

El éxito de ambos programas ha derivado en que se le diera la oportunidad este 2021 de ser también el presentador de Todo es verdad. En este proyecto se hacen reportajes más profundos sobre dos o tres temas de rigurosa actualidad que requieren un mayor ahondamiento, junto con opiniones de expertos.

Nada más estrenar el espacio y durante varios episodios, abordaron la detención de José Luis Moreno, logrando unos importantes datos de audiencia que le han proporcionado la continuidad y fidelidad de los telespectadores.