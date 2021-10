Pablo Iglesias niega ser un ligón y un adúltero: "¡Pero si soy un monje de clausura! ¡Qué enorme injusticia!"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que no se reconoce en el "ligón" del que habla la ultraderecha cuando se refiere a él. "A mí siempre me ha atribuido la ultraderecha ser como muy ligón y para mis adentros era: ¡Pero si soy un monje de clausura! ¡Qué enorme injusticia!", ha explicado en una entrevista por videoconferencia con el programa argentino La Pizarra.

"Con la cantidad de golfos que hay por ahí... que yo conozco con nombres y apellidos, en mi partido y en otros partidos, y que a mí, que el sexto mandamiento (no cometerás adulterio) lo cumplo a rajatabla, que se haya construido ese mito siempre me ha hecho mucha gracia", ha agregado.

La entrevista ha empezado con una pregunta al exlider de Podemos sobre si recuerda los sueños habitualmente. Pablo Iglesias ha contestado que no los recuerda todos los días, solo cuando duerme mal.

"Cómo yo duermo con mis hijos eso hace que las noches sean más inquietas y tenga más interrupciones, por lo que te acuerdas más", ha admitido, para confesar que de pequeño "soñaba que volaba".

"Ahora duermo lo que me dejan dormir mis hijos (dos de tres años y una de dos", ha dicho, "pero imaginar una noche en la que no estoy abrazado a uno de ellos se me hace cuesta arriba". Aunque también ha admitido insomnio por razones políticas en el pasado reciente: "Claro que he pasado malas noches de no poder conciliar el sueño por demasiada presión encima".

Explicaciones sobre su salida de la política

Sobre su salida de la política institucional, tras citar al Che con "un revolucionario no dimite jamás", Iglesias ha asegurado que lo interpretó como que "un revolucionario tiene que saber dónde debe estar. En qué lugar es más útil".

En su caso, "después de haber conseguido cosas importantes", ha admitido que se había convertido ya en un "un chivo expiatorio" construido por la derecha "que contribuía a despertar lo peor de las bajas pasiones" y "tenía influencia en el comportamiento electoral de la derecha y ultraderecha".

Odiado por la ultraderecha

La decisión "no fue difícil", según Iglesias, dado que es "mucho más feliz" haciendo lo que hace ahora. "Me gusta mucho más dedicarme al periodismo crítico a ser investigador en la universidad o a conspirar aquí contigo que a la responsabilidad institucional que es enormemente sacrificada". Para agregar que "la política implica niveles de desgaste y tiene que haber relevos".

Sobre su paso por el Gobierno se ha mostrado "orgulloso" de haber sido "muy consecuente con mi manera de ver la política cuando he tenido muchas responsabilidades", aunque por eso mismo se lo hicieran "pagar claro".

Iglesias cree que "en el campo cultural de la derecha hay odio" hacia su persona "que si se pudiera traducir en el exterminio físico se traduciría". A pesar de lo cual se siente "muy orgulloso de quién me quiere y tanto o más orgulloso de quién me odia", ha agregado.

Salto a la ficción y peleas en la izquierda

Preguntado por si en España se discute ahora más de lo que plantea Vox que de lo que propone Podemos, Iglesias ha considerado que Vox es una formación de reacción a los temas que Podemos sigue poniendo en la agenda. "Se sigue discutiendo de lo que dice Podemos, de si se sube o no el salario mínimo, de una empresa de energía, incluso nacionalizaciones. Se discute de feminismo..."

El exvicepresidente ha reconocido que las amenazas mayores para las formaciones de izquierda son las peleas internas. "Lo que más daño hace son las peleas porque cuestionan la capacidad de resistencia que te da tu comunidad".

Tras analizar varias series de televisión y el cine que le gusta, Pablo Iglesias ha adelantado a La Pizarraque está embarcado en proyectos de guiones de ficción. "Estoy en algunos, pero es alto secreto, no te puedo contar nada. Estoy en ello. Ya tengo amigos con los que estamos conspirando y algunos proyectos que salen", ha dejado caer sin dar más detalles sobre este futuro salto a la ficción.

Preguntado en la recta final de la conversación por una descripción para determinados personajes de la actualidad ha considerado al Papa actual el mejor, a Felipe González "siniestro" y a Isabel Díaz Ayuso: "Trump a la madrileña".