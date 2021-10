La desgarradora confesión de Adara sobre Rodri en 'Secret Story': "Lo tuve que dejar, pero quería estar con él"

Adara Molinero solo lleva unos días en la casa de Secret Story, pero ha tenido un bajón enorme al recordar a Rodri Fuertes, su expareja. La nueva concursante del reality de Mediaset se ha abierto en canal con sus compañeros y, visto lo visto, sigue sin superar la ruptura con el exgranhermano.

"Si pudiera quitarme todo lo que siento, me lo quitaría... Yo lo tuve que dejar, pero quería estar con él", confesó la exazafata ante Luis Rollán.

Envuelta en lágrimas, Adara, que confirmó la ruptura en la misma casa, asumió sentirse bloqueada por todo lo que le está pasando.

Además, habló con Cristina Porta de su ex, de quien dijo: "No puedo vivir esperando, ¿tú sabes lo doloroso que es eso?". Y remató: "¿Te imaginas que salgo y Rodri ha conocido a alguien?", dijo Adara preocupada.

Fuera de la casa, Elena, su madre, habló de cómo lo está viviendo Rodri. "Hoy he estado hablando con él, la apoya, no va a entrar en esto porque no quiere, pertenece ya a otro mundo", explicó la exsuperviviente.

Además, "Se quieren", afirma, aunque también cree "están en momentos diferentes". "No sé lo que puede pasar, de momento no están juntos", resumió.