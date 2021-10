Pese a que la erupción se encuentra en "fase madura", el final de la erupción en Cumbre Vieja (La Palma) "no está cerca". Así lo ha indicado María José Blanco, directora de IGN en Canarias, durante la rueda de prensa del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA). Los científicos advirtieron de una nueva fisura detectada a "unos 100 metros del noroeste de los centros de emisión, ya inactiva y con emisión de gases y suelo a alta temperatura". No obstante, aclararon que "no es una fisura eruptiva" y que "no tienen ninguna importancia, en el sentido de que no tiene emisión". Aunque la sismicidad es creciente en cuanto a número de episodios y magnitud, los terremotos se mantienen a profundidades medias de diez o más kilómetros, lo cual no hace prever nuevos centros eruptivos. De momento el magma sigue el camino marcado por la primera colada para desembocar en el mar, donde el delta avanza ya 540 metros desde la costa, ocupando una superficie de 36 hectáreas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de 214 millones de euros que se suman a los 10,5 millones de la semana pasada. Con los datos del catastro, el Pevolca tiene constatadas 726 edificaciones destruidas. La predicción meteorológica para este miércoles indica que los gases y cenizas del volcán pueden girar de nuevo hacia el nordeste, lo cual podría afectar a la operatividad del aeropuerto durante esta tarde.