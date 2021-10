Lucía Pariente adivina el secreto de Cristina Porta, que pierde sus bolas en 'Secret Story'

Este martes, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera. En ella, y tal y como se había adelantado, tuvieron un careo Lucía Pariente y Cristina Porta.

Y es que, Pariente se postulaba para registrar un secreto que creía que era de Porta: "Quería ser monja y me ofrecieron ser skort". Para ello, ambas se reunieron en el cubo, aunque apenas intercambiaron informaciones y, rápidamente, la militar registró su apuesta, compartiendo que lo hacía por descarte.

Poco después, averiguó que estaba en lo cierto, haciéndose con las tres bolas que atesoraba la periodista, por lo que Pariente tiene ya cuatro en su poder. Porta aprovechó para explicar su secreto.

"Fue una época muy corta de mi vida, fui a un colegio de monjas, creía mucho en Dios, me llevaba muy bien con ellas y quería ser monja. Luego se me pasó, me hice un poquito más mayor y ya de monja tengo poco", bromeó.

Eso sí, Porta presumió de las cualidades que, a día de hoy, la unen a las monjas: su "buen corazón" y su intuición a la hora de detectar a malas personas. Con respecto a su propuesta como skort, la madrileña contó que le habia ocurrido en numerosas ocasiones en las redes sociales.