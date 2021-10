Roberto cuenta en 'First dates' su curiosa manía para dormirse: "Es bien cochina"

Todo el mundo tiene sus manías para sus acciones cotidianas de la vida, pero la que explicó Roberto en First dates este martes, se llevó la palma: "Para dormir tengo una manía bien cochina", admitió.

"La tengo desde que era un bebé, siempre me toco la bolsita... ¡Es que me da sueño!", comentó entre risas el cubano, que añadió: "Me gusta la ropa de marca, vestir bien, que me halaguen y que todo el mundo me mire y me digan que guapo soy".

Su cita fue Mingyar, un venezolano afincado en Madrid que comentó en su presentación: "Tenía una relación que vino a España y me dijo que me viniera también, pero al año rompimos".

"El fallo fue que incluimos a una tercera persona, fue una relación poliamorosa, y ahí me di cuenta de que era más tradicional y no me sentía cómodo. Lo volvería a intentar si los tres nos conociéramos a la vez", afirmó el influencer.

Ambos se conocieron en la barra del local de Cuatro y Mingyar se mostró impresionado con el cubano: "Es muy guapo, espero no cagarla en la cita", afirmó el venezolano al ver a Roberto.

Roberto y Mingyar, en ‘First dates’. MEDIASET

En la mesa comentaron sus aficiones y gustos, pero Mingyar le dijo: "Hay algo que quiero contarte, tengo una página de contenido erótico, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero creo que hay que decirlo", pero Roberto le respondió que "para mí no es un problema".

Tras comentar sus pasadas relaciones y el tiempo que llevaban solos, pasaron al privado, donde el venezolano le hizo un masaje en el pecho a su cita mientras que Roberto le dio un beso en el cuello.

Al final, el influencer sí que quiso tener una segunda cita con el cubano porque "me he quedado con ganas de conocerle más". Roberto, por su parte, también quiso volver a verle: "Me ha transmitido muy buena energía".