Penélope Cruz, en 'El hormiguero': "Siempre pienso que me van a echar en el primer día de rodaje"

El hormiguero recibió este martes la visita de una de las actrices españolas más internacionales de nuestro cine, Penélope Cruz, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Madres paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar y que se estrenará en cines este viernes.

"Mi personaje y el de Milena Smit se conocen en un hospital el mismo día que damos a luz, las dos estamos solas y ese día nos une para siempre. Se nos complica mucho la vida y mi personaje vive un dilema moral enorme", explicó la invitada.

Y añadió que "es una maravilla lo que ha escrito Pedro, cómo lo ha dirigido, cómo lo ha montado, lo tenía tan claro en la cabeza... creo que ha hecho algo hipnótico y tan grande que estoy muy orgullosa de estar en esta película".

Pablo Motos reconoció haber llorado al ver el filme, y Cruz le contestó que "me alegra que lo hayas hecho porque significa que te has emocionado, a mí me encanta, es muy especial para mí".

"Quizá ha sido el trabajo más difícil que he hecho con Pedro, pero no lo digo como una queja, sino como un regalo. Siempre ha confiado en mí para darme personajes que no me ha visto antes interpretar, me imagina antes de verlo y eso significa una gran confianza en mí", comentó la actriz sobre su papel.

Pese a su dilatada carrera, Cruz comentó: "Os juro que siempre pienso que me van a echar en el primer día de rodaje, no lo digo por decir. Es sano tener ese miedo con trabajos como el mío", explicó.

La actriz también recordó que "los ensayos con Pedro fueron durante cuatro meses, lo preparamos todo con él, era muy importante vivir ese proceso juntos y que todo estuviera comprendido más allá de lo mental".

Y añadió que "lo bueno es que al haber tenido tantos meses de ensayos, Pedro no hizo normalmente más de cuatro o cinco tomas".