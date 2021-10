Después de toda una vida dedicada al trabajo, Faustino y Nieves nunca imaginaron el calvario en el que se convertirían sus últimos años. Debido a una deuda con Hacienda, este matrimonio de octogenarios ha visto embargado y subastado su hogar en el municipio madrileño de Guadarrama y, en unos meses, tendrán que despedirse para siempre de él y de sus recuerdos tras más de dos décadas residiendo allí. Ahora, su drama particular se agrava por motivos fiscales: el Ayuntamiento quiere cobrarles más de 12.000 euros como impuesto de plusvalía por la venta de la casa, un pago que no pueden afrontar.

Ante la perspectiva de perderlo todo y sin saber siquiera dónde vivirán a partir de febrero, momento en que deberán abandonar su domicilio actual, las dudas torturan a esta pareja de ancianos: "¿Cómo vamos a pagar, dónde vamos a ir a parar, cómo vamos a subsistir?". Faustino, su hijo, relata a 20minutos cómo el "decaimiento" y la incertidumbre han mermado el ánimo de sus padres, que encaran con dificultad esta nueva etapa a la que nunca habrían deseado enfrentarse.

El vía crucis de este matrimonio comenzó cuando, antes de jubilarse, vendieron el estanco que regentaban. "Entre una inspección y la liquidación de la venta del negocio", acumularon una deuda con Hacienda de 259.000 euros, que condujo al embargo y posterior subasta de su casa. No obstante, la venta forzosa de la vivienda se cifró en 210.000 euros, lo que no les permitió subsanar sus cuentas con el Fisco, al que todavía deben 49.000.

Casi 12.000 euros como impuesto de plusvalía

Sin embargo, los problemas de esta pareja no terminan aquí. Para complicar aún más su situación económica, el Consistorio de Guadarrama les comunicó hace unos meses que debían abonar el impuesto de plusvalía por la venta de la casa, que ascendía a casi 12.000 euros. La familia no daba crédito. "No es lógico, no hay plusvalía. Mis padres no han visto ese dinero, sino que ha ido directamente del adjudicatario de la subasta a Hacienda", se lamenta el hijo de la pareja, que también pujó -sin éxito- por la vivienda con la esperanza de que el matrimonio pudiera conservarla.

Atónito ante lo que considera una "injusticia, al no haber percibido ese dinero", el hijo de la pareja escribió al Consistorio para interesarse por la situación y tratar de encontrar un solución. "Me dijeron que no tenían constancia de esto y que presentara un recurso. Lo hice, pero lo desestimaron no sé por qué. Poco después, mis padres recibieron un nuevo cobro del Ayuntamiento de unos 1.100 euros como intereses de demora por no haber abonado el impuesto", se desespera.

Con unas pensiones de 650 y 750 euros, respectivamente, Faustino y Nieves no pueden hacer frente a todos estos pagos. "Les descuentan 200 o 300 euros cada dos meses para ir pagando poco a poco la deuda con Hacienda, que es lógica, justa y merecida, pero el pago municipal de la plusvalía no lo entendemos. No les pueden retener más porque necesitan un mínimo para vivir", apunta Faustino.

"Que se pongan a la cola para cobrar". Es el comentario resignado en referencia al cobro del impuesto de Faustino, que a sus 81 años ya ha tenido que empezar a buscar un pequeño piso al que trasladarse con su esposa cuando dejen su domicilio. "Estamos mirando en Guadarrama y Alpedrete, por donde ellos se han movido siempre. A su edad, no queremos que cambien de ambiente o que tengan que conducir trayectos largos porque no se sienten seguros, pero no sabemos si encontraremos algo", explica su hijo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadarrama ha explicado a 20minutos que el de Faustino y Nieves se trata de un procedimiento administrativo y no hay nada que decir al respecto.

El impuesto de plusvalía: "una injusticia fiscal"

Aunque pueda resultar "difícil de entender", el Ayuntamiento de Guadarrama tiene potestad para cobrar esta plusvalía siempre que el valor de venta de la casa sea superior al de adquisición, explica a 20minutos el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado. Este es el caso de Faustino y Nieves: su vivienda no se ha depreciado en la subasta, según explica su hijo, ya que la compra del inmueble por parte del matrimonio se produjo hace muchos años. Por eso, es "difícil" que puedan desembarazarse de este impuesto.

"Y no solo esto, sino que también se ha producido un incremento de patrimonio, por lo que tendrán que declararlo en renta el año que viene", añade Cruzado, que califica la situación de "injusticia fiscal que debería corregirse".

Se trata de una circunstancia similar a la vivida con las daciones en pago hasta que se cambió la ley hace años, que también debían abonar el impuesto de plusvalía y declarar el incremento de patrimonio, recuerda el presidente de GESTHA. "En esos casos de ventas, de subastas judiciales o de ejecuciones notariales, de deudas a través de hipotecas con entidades de crédito, ya se ha establecido la exención de ambas cosas, pero esto no se aplica a este matrimonio porque su deuda es con Hacienda", señala.

En este escenario, las alternativas de esta pareja de ancianos son casi nulas. "Lo único que podrían hacer es acreditar que no ha existido el incremento o que este es inferior a la cuota que les están reclamando desde el Ayuntamiento. Si es así, sí que podrían recurrirlo. En caso contrario, es difícil. No será posible, porque es una actuación legal", apunta Cruzado.

En estos momentos, Faustino y sus padres están a la espera de la reacción del Consistorio y confían en la posibilidad de encontrar alguna solución. Incluso sueñan con que la institución pudiera ofrecerles alguna ayuda de vivienda para personas vulnerables, ahora que deben buscar un domicilio alternativo. No obstante, dudan del margen de maniobra del Ayuntamiento y de los precedentes que pueda sentar su caso si les perdonasen el impuesto.