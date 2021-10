La Síndica de Barcelona cierra su etapa tras 11 años en el cargo: "Ha sido un sueño hecho realidad"

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, cierra este miércoles su etapa en el cargo tras 11 años -dos mandatos- en los que ha defendido los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía barcelonesa: "Ha sido un sueño hecho realidad".

En una carta de despedida antes de que este jueves tome posesión del cargo el nuevo Síndic, David Bondia, Vilà ha expresado su satisfacción y agradecimiento por los años que ha estado en el cargo "ayudando a las personas que, de un modo u otro, forman parte del día a día" de la ciudad.

"Es una de las sensaciones más gratificantes que he vivido nunca. He sido una afortunada por poder presenciar la evolución de la ciudad desde una posición que me ha permitido participar de manera directa. Sin lugar a dudas, para mí esta etapa ha supuesto un sueño hecho realidad", ha afirmado.

Ha asegurado que ha centrado "todos sus esfuerzos" a mejorar la administración y que siempre ha querido estar presente en las calles de los barrios barceloneses, y ha defendido que la tarea de una Síndica es la inmersión en los problemas que surgen a la ciudadanía con el objetivo de aportar soluciones.

"Haberme encerrado en un despacho a esperar quejas, o no dedicar toda mi atención y trabajo y tiempo, habría sido fallar en el compromiso alcanzado con las entidades que me propusieron, con la confianza que también representaba la elección unánime por parte del consistorio", ha sostenido.

Sin colores políticos

A pesar de que es consciente de que el hecho de supervisar la actividad municipal puede generar una sensación negativa de fiscalización del trabajo, tanto en altos cargos como en los técnicos del Ayuntamiento, cree que "todo el mundo ha tenido claro que el objetivo de la Sindicatura es mejorar los servicios municipales y que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos con una mejor administración".

Ha recordado que en los 11 años al frente de la Sindicatura ha coincidido con tres gobiernos distintos y ha remarcado que ha sido una institución "independiente y objetiva que atiende a toda persona, colectivo o entidad que se sienta agraviada por el Ayuntamiento".

"Nunca me ha fijado en el color del grupo político municipal que ha estado al frente del consistorio, ya que lo único importante para mí ha sido la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha asegurado.

Por último, ha expresado que está muy satisfecha porque "la Sindicatura avanza y se consolida desde su creación en 2005" y ha deseado todos los éxitos -en sus palabras- a Bondia y se ha puesto a su disposición para lo que sea necesario.