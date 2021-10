El volcán de La Palma entra en "fase madura", aunque los expertos advierten que "su final no está cerca"

Un día más, la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, mantiene en vilo a los ciudadanos canarios, así como a los científicos y equipos de emergencia que allí se encuentran. Durante la pasada noche la actividad explosividad se ha incrementado, alcanzando ya una magnitud de 2 en una escala del 0 al 8, según el informe científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA).

El aumento en la frecuencia y la intensidad de la actividad explosiva, con duraciones en torno a varios minutos, ya comenzó en la noche del domingo, constatando la emisión de bombas balísticas de tamaños decimétricos, con alcances de hasta 800 metros. Por todo ello, los expertos que monitorizan la actividad del volcán no descartan la aparición de nuevos centros de emisión de lava.

Han transcurrido 16 días desde que hizo erupción el volcán, y su final, según los expertos, no parece cercano, por lo que habrá que seguir sufriendo los posibles desastres que causa a su paso. Para paliarlos el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de cerca de 214 millones de euros que se suman a los 10,5 millones de la semana pasada.

"Es una erupción madura, nos tendremos que preparar para echar muchos días, o bastantes días, lo que no podemos saber es exactamente cuántos", comentó el director técnico del Pevolca al ser preguntado por la duración que se espera para esta crisis volcánica. Los datos de sismicidad, geoquímica y deformación apuntan a que no está cercano el final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma.

Además, María José Blanco, directora de IGN Canarias, advirtió este martes de una nueva fisura detectada a "unos 100 metros de los centros de emisión", aunque remarcó que se encuentra "inactiva y con emisión de gases y suelo a alta temperatura". La científica aclaró que "no es una fisura eruptiva" y que "no tienen ninguna importancia, en el sentido de que no tiene emisión".

605 viviendas destruidas

Aunque la sismicidad es creciente en cuanto a número de episodios y magnitud, los terremotos se mantienen a profundidades medias de diez o más kilómetros, lo cual no hace prever nuevos centros eruptivos.

De momento el magma sigue el camino marcado por la primera colada para desembocar en el mar, donde el delta avanza ya 540 metros desde la costa, ocupando una superficie de 36 hectáreas.

Por el camino, con los datos del catastro, el Pevolca tiene constatadas 726 edificaciones destruidas, de las cuales 605 son de uso residencial, 58 de uso agrícola, 30 de uso industrial, 18 de ocio y hostelería, 7 de uso público y otras 8 de otros usos.

Los vientos alisios mantienen buena la calidad del aire en la isla, aunque la predicción meteorológica para este miércoles indica que los gases y cenizas del volcán pueden girar de nuevo hacia el nordeste, lo cual podría afectar a la operatividad del aeropuerto durante la tarde de mañana.

Desaladoras portátiles para paliar

Otra de las preocupaciones es el riesgo que corren los cultivos en la zona, la de mayor producción agrícola de la isla. Al respecto el Gobierno de Canarias ha enviado dos desaladoras que ya están en la isla y se pretende que comiencen a aportar agua a las fincas en la costa del Valle de Aridane a finales de la próxima semana.

La puesta en marcha de estos equipos permitirá generar agua desalada para dar una respuesta inmediata y de mantenimiento a las plantaciones de plátano afectadas.

Estas dos desaladoras se suman al agua que aporte el buque cisterna que viaja desde la Península a la isla y la desaladora de un hotel de Puerto Naos. El objetivo es mantener vivas las plantas, no salvar la producción, algo que parece complicado.

Casi 214 millones más para las ayudas a La Palma

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado la importancia de las nuevas ayudas extraordinarias aprobadas en el Consejo de Ministros, entre ellas un plan de empleo específico para La Palma, cerca de 214 millones en ayudas y 30.000 euros para aquellos que hayan perdido su casa como aporte adicional.

Torres ha avanzado además que está prevista la adquisición de cerca de una veintena de viviendas en La Palma.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha explicado al término del Consejo de Ministros que estos 213.763.000 euros, aprobados vía decreto ley, incluyen medidas en cuya definición han participado 17 ministerios.

Las ayudas del Gobierno, ha indicado Bolaños, responden a los tres compromisos adquiridos por el presidente, Pedro Sánchez en sus visitas a la isla: prioridad absoluta para la reconstrucción, agilidad en las ayudas y constancia y coordinación de las administraciones públicas.