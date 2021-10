Meghan Trainor confiesa el detalle más loco de su matrimonio: "Pedimos que instalaran dos váteres en el mismo baño"

La última entrevista de Meghan Trainor ha revelado el extraño habito que comparte con su marido, el actor Daryl Sabara, conocido por su papel en la película Spy Kids, con el que se casó en 2018 y tuvo su primer hijo en febrero.

Ha sido en el podcast Why don't you date me?, donde la cantante ha querido mostrar lo unida que está a su pareja con un sorprendente ejemplo. En la conversación, donde también participaba su hermano Ryan Trainor, la interprete ha sido señalada por pasar "demasiado tiempo" con Daryl: "Sois muy raros", se quejaba Ryan: "Vais al baño juntos a pasar el tiempo, estáis locos".

Ante la sorpresa de la presentadora, Nicole Byer, la artista ha dado más detalles: "Compramos una nueva casa y, como muchas veces tenemos que ir al baño al mismo tiempo por el bebé, pedimos que instalaran dos váteres en el mismo baño", una demanda que su contratista pensó que era una broma.

Esta explicación sólo ha provocado más preguntas. Los dos retretes están situados "uno al lado del otro", ha añadido, y, además, los usan "al mismo tiempo muy a menudo". Y no es solo por los locos horarios que llevan como padres primerizos.

Trainor asegura que tiene muchísima confianza con su marido y que desde su primer año de relación han estado siempre muy cerca en todo tipo de situaciones.

Ante la cuestión más escatológica, entre risas, no le ha avergonzado admitir que muchas veces invita a Daryl a que entre mientras está evacuando aguas mayores y le muestra el resultado. Sin embargo, solo lo han hecho al mismo tiempo "dos veces" porque ella no soporta el olor de su pareja.

Una conversación que ha continuado dejando en autentico shock a la locutora cuando la enamorada ha confesado que al sexto día de conocerse ya se dijeron 'te quiero'. Ninguno de los dos tenía dudas de que estaban hechos el uno para el otro, y tras escuchar esta información, el resto del mundo también está convencido de su amor.