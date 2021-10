PSOE ve el sistema de acogida de CyL como un "mercadeo de menores" con "actuaciones deplorables"

Rubio se ha referido de este modo al sistema de la Junta en el Pleno de las Cortes, unas acusaciones que han sido tildadas de "vergonzosas" por parte de la consejera de Familia y Servicios Sociales, Isabel Blanco Llamas, quien ha garantizado que el Ejecutivo hará todo lo que esté en su "mano" para proteger a los menores.

No obstante, la procuradora socialista ha insistido en que las familias de acogida han sido "maltratadas" por la administración, a lo que ha sumado el "drama" que viven los menores tutelados. "Han convertido el sistema de acogida en un mercadeo de menores, no se ocupan de ellos hasta que no llega el momento de adoptar, entonces y sólo entonces, les hacen un test de inteligencia y unas fotos para ponerlos en el escaparate de las familias que desean adoptar", ha lamentado Rubio.

La procuradora socialista ha basado su argumentación en diversos informes del Procurador del Común que tacha de "deplorables" algunas actuaciones y ha puesto como ejemplo algunas situaciones concretas en las que se separan a hermanos o se retira a los menores de las familias de acogida de forma "abrupta".

De este modo, Rubio ha insistido en la importancia de analizar las particularidades de cada caso y escoger siempre de acuerdo con la voluntad de los niños.

"Mi obligación es proteger a los menores y eso hacemos, y esto no es lo que ha hecho usted con la intervención que ha hecho, vergüenza le tendría que dar", ha afeado Blanco Llamas, quien ha reiterado que la adopción y el acogimiento se realiza por criterios que evalúan los profesionales y no por cuestiones políticas.

Así, ha explicado que se evalúa detenidamente cada caso y "ninguna situación es fácil", además de contar con el control judicial y la supervisión del Ministerio Fiscal. "¿Hacen todos mal su trabajo?", se ha preguntado la consejera, quien ha cerrado su debate con la siguiente aseveración: "Qué pena que no sea usted consejera de Baleares".